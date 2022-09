Andrà in onda questa sera su Rai 1 il primo dei tre appuntamenti con “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, il concerto evento condotto da Amadeus, che dalle ore 21.00, ci immergerà nella grande musica italiana e internazionale. Il conduttore sarà affiancato dal noto dj Massimo Alberti. Durante la serata si alterneranno sul palco artisti nazionali e internazionali, che hanno scritto la storia della musica negli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Durante la prima puntata, registrata, si esibiranno artisti del calibro di Gloria Ganyor e Ornella Vanoni. Ecco di seguito la scaletta della prima serata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” che andrà in onda oggi sabato 17 settembre 2022.

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” condotto da Amadeus su Rai 1: la scaletta con i cantanti e gli ospiti

L’appuntamento con “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, è per questa sera su Rai 1 a partire dalle ore 21.00. A condurre la serata dedicata alla musica troveremo ancora una volta Amadeus. Il concerto che vedrà alternarsi sul palco artisti italiani e internazionali, sarà visibile non solo in tv ma anche in streaming grazie all’app Rai Play.

Gli ospiti internazionali

Durante la prima delle tre serate di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” avremo modo di vedere sul palco dell’Arena di Verona tantissimi ospiti internazionali. Tra gli ospiti internazionali che si esibiranno sul palco si citano: Richard Sanderson, Paul Young, fino ai The Soundlovers. Le altre due serate andranno in onda sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre.

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” i cantanti e gli ospiti di stasera

Ecco di seguito la scaletta dei cantanti, non in ordine d’uscita: