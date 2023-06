Lo spettacolo “Arena di Verona – Cento anni in una notte” arriva in prima visione su Rai1. A raccontare questo evento che si preannuncia imperdibile è Milly Carlucci con la partecipazione di due illustri ospiti. Ecco tutte le anticipazioni.

100 anni in una notte all’Arena di Verona su Rai1

Venerdì 16 giugno 2023 dalle ore 20.35 appuntamento su Rai1 con l’evento culturale più importante dell’estate: “Arena di Verona – Cento anni in una notte“. Lo spettacolo ideato per l’inaugurazione del Festival Lirico dell’Arena di Verona arriva in prima serata su Rai1 in mondovisione grazie al segnale internazionale distribuito da Ebu. Non solo, lo spettacolo musicale, impegno di Rai Cultura, è visibile in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay dove sarà disponibile per circa una settimana.

4 ore di spettacolo dedicato alla grande opera dell’Aida di Giuseppe Verdi che arriva così nelle case di tutti gli italiani. La regia televisiva è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo, mentre il direttore musicale è Marco Armiliato. Sul palcoscenico un cast di primissimo livello di cantanti capitanati da Anna Netrebko accompagnati dall’Orchestra dell’Arena di Verona. A raccontare questa speciale serata su Rai1 un terzetto unico: Milly Carlucci a cui è affidata la conduzione della diretta televisiva con la partecipazione di due ospiti del calibro di Alberto Angela e Luca Zingaretti.

Aida, l’opera di Giuseppe Verdi all’Arena di Verona

Lo spettacolo “Arena di Verona – Cento anni in una notte” si preannuncia un evento imperdibile raccontato con l’impiego di mezzi di primissimo livello. 19 telecamere in altissima definizione tra cui 1 spidercam, 1 lift con binario di 28 metri, 2 steadicam e 1 drone in diretta richiesti per offrire al telespettatore punti di vista sorprendenti. E ancora: 72 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 16 radiomicrofoni dedicati ai solisti, 8 microfoni ambiente per il pubblico. Tutto ciò è possibile grazie al lavoro di 15 persone di Rai Cultura insieme alla squadra tecnica del Centro di Produzione Tv Rai di Milano composta da 65 persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video ispettori, personale di regia, organizzatore, scenografo, trucco/parrucco/costumi, personale ripresa audio e video, tecnici luci, specializzati satellitari.

Un team di lavoro che seguirà i protagonisti prima dell’inizio e durante l’intervallo, ma anche gli ospiti nel parterre. Spazio poi anche alla storia della splendida Arena di Verona e curiosità sull’opera di Giuseppe Verdi. Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura ha sottolineato: “Fascino, emozione e magia: un viaggio nella grande musica. La proposta di un grande spettacolo, il capolavoro di Giuseppe Verdi, un grande omaggio al prodotto italiano più conosciuto al mondo. Un regalo al pubblico italiano. L’impegno del Servizio pubblico a favore della cultura“.

“Arena di Verona – 100 anni in una notte” andrà in onda venerdì 16 giugno 2023 in prima serata su Rai1.