Antonella Elia presto sposa. La conduttrice e personaggio televisivo ha confermato il matrimonio con il fidanzato Pietro Delle Piane. Ecco la data delle tanto attese nozze.

Antonella Elia: “mi sposo con il mio fidanzato Pietro Delle Piane”

E’ ufficiale: Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano. La conferma è arrivata dalla conduttrice che, ospite del programma Storie di Donne al bivio di Monica Setta, ha non solo annunciato le nozze, ma anche svelato la data! “Ci sposiamo a San Silvestro” – ha detto la ex concorrente ed opinionista del Grande Fratello che ha vissuto una storia d’amore davvero tormentata con l’attore e doppiatore. La Elia nello studio di Monica Setta ha annunciato in anteprima assoluta che presto sposerà il fidanzato rivelando anche la data della nozze.

“Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro. Polinesia o Cortina ormai ho deciso: sposo Pietro” – ha detto una felicissima Antonella Elia. Va detto che il matrimonio era nell’aria da tempo visto che dopo un momento di crisi, la coppia si è ritrovata più unita ed innamorata che mai.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: da Temptation Island al matrimonio

Proprio Antonella Elia parlando della storia d’amore con il fidanzato Pietro Delle Piane ha raccontato: “ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati“.

La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso novembre con la conduttrice che ironizzava: “dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire sì!”. Una storia tormentata quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane che hanno rischiato di perdersi durante la partecipazione a Temptation Island per poi ritrovarsi, insieme, nella casa del Grande Fratello. A distanza di anni è arrivato il momento di pronunciare il lieto si!