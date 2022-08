Le anticipazioni di Una Vita dal 3 al 9 settembre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 3 al 9 settembre 2022

Impossessarsi della formula del gas tossico sembra essere il principale obiettivo di Genoveva, che irrompe nel confronto tra i coniugi Lluch e fa portare via Rodrigo, minacciando Valeria di fare del male a David se suo marito non le rivelerà la formula.

Il comportamento di Ramon finisce per destare grande preoccupazione nella nuora, e sembra che neppure le sue rassicurazioni sul fatto che non le farebbe mai del male servano a tranquillizzare Lolita. In effetti il Palacios ha un atteggiamento insolito, che lo porta a raggiungere Fidel in uno scantinato in cui un uomo incappucciato viene tenuto prigioniero. Si tratta di Leonardo, l’anarchico responsabile dell’attentato in cui ha perso la vita anche Antonito. Ramon al suo cospetto viene assalito da propositi di vendetta ripensando al figlio e a tutti coloro che hanno perso la vita in quella tremenda esplosione.

Nel frattempo Lolita sembra riappacificarsi con Fidel, che per farsi perdonare del comportamento avuto durante la cena le regala uno scialle e un giocattolo per Moncho.

Leonardo è recluso, ma sembra che neppure la minaccia della polizia di passare alle maniere forti serva a convincerlo a vuotare il sacco.

News spagnole Una Vita, Genoveva decisa ad abortire

La Salmeron non intende più portare avanti la gravidanza e la notizia che intende interromperla arriva anche ad Aurelio. A riferirglielo è Marcelo. Il Quesada non è affatto d’accordo e tenta di impedirglielo in ogni modo.

Dopo aver svelato alla dark lady di essere a conoscenza della sua gravidanza, Aurelio le intima di portarla avanti ma lei appare irremovibile.

Anticipazione Una Vita: il progetto imprenditoriale di Hortensia

Hortensia si mette in testa di trasformare in vigneto la tenuta di Burgos, e avviare così un’impresa vinicola. Liberto parla dell’idea della donna con Pascual, e quest’ultimo gli da dei consigli che lui apprezza molto.

Guillermo propone a Fabiana e Servante di organizzare un ballo alla pensione.

Dori ha finalmente portato a termine la sua ricerca e la invia a un luminare della psicologia in Austria. Che ne sarà adesso di lei e Felipe? Ora che il suo “compito” è terminato sarà un altro tipo di interesse a farli rimanere vicini o finiranno per allontanarsi?

Una Vita, anticipazioni settimanali

David ha visto Valeria baciare il marito e non è più così sicuro di voler lottare per il suo amore. Rodrigo però, per il momento ha altro di cui preoccuparsi. Dopo essere riuscito a eludere il tentativo di Genoveva di impossessarsi della formula deve vedersela con Aurelio.

Il Quesada infatti uccide Cuevas e rapisce Rodrigo, per sottoporlo a terribili torture pur di riuscire ad avere la preziosa formula del gas nervino. L’uomo però sa bene che il rivale finirebbe per usare la sua scoperta per loschi fini e non intende cedere alle torture di Aurelio, ma noi sappiamo bene che il Quesada sa essere molto “convincente”.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.