Le anticipazioni di Una Vita dal 29 ottobre al 4 novembre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni italiane: trama puntate dal 29 ottobre al 4 novembre 2022

Genoveva ha modo di chiarirsi con Gabriela e, dopo aver spiegato alla ragazza le ragioni che l’hanno spinta ad abbandonarla quand’era ancora piccola, madre e figlia si abbracciano. Le due donne escono a fare una passeggiata e la Salmeron presenta la figlia alle vicine. Quando rientrano in casa Gabriela si offre di preparare una tisana, ma approfittando di un momento di distrazione di Genoveva, ci versa dentro qualcosa.

Luzdivina confida a Marcelo le sue preoccupazioni, e il Gaztañaga si offre di aiutarla a trovare un lavoro per il fratello Higinio. Il maggiordomo offre anche dei soldi a Higinio affinché questo lascia la città. Lui però sembra poco intenzionato a fare le valigie, ad Acacias ha trovato una miniera d’oro e non intende abbandonarla. Higinio contnua così a ricattare la sorella chiedendole di aiutarlo a svaligiare le case, finché Marcelo non lo scopre e lo minaccia con una pistola.

Azucena, in partenza per Parigi, si congeda dalla famiglia e da Guillermo.

Una Vita, anticipazioni settimanali: il risveglio di Fidel

Fidel si risveglia e confida a Lolita e Ramon che a sparargli sono stati gli anarchici. Poco dopo l’uomo viene operato. L’intervento ha successo, ma le sue condizioni continuano a essere critiche. Lolita veglia su di lui in ospedale e con sua grande gioia, vede il poliziotto risvegliarsi dal coma.

News spagnole Una Vita, Dori pronta a lasciare Acacias

In assenza di reazioni da parte di Felipe alla lettura della tesi, Dori è di nuovo pronta a lasciare Acacias.

Dopo avere scoperto il tradimento di Ignacio, Alodia se ne va di casa e si presenta alla porta di Bellita e José.

Hortensia sembra riuscire a mettere da parte tutte le sue remore e, a sorpresa, bacia Pascual davanti a tutti.

Una bellissima sorpresa attende Servante, Fabiana e Casilda, che scoprono di aver vinto il primo premio della lotteria.

