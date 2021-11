Le anticipazioni di Una Vita dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 ci preannunciano che Camino, dopo essere rimasta piacevolmente sorpresa dall‘arrivo di Maite, scopre che una dietro questa sorpresa se ne nasconde un’altra, ancor più incredibile. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 27 novembre al 3 dicembre 2021

Probabilmente solo l’arrivo di Maite sarebbe riuscito a scrollare Camino dalla profonda tristezza nella quale era piombata dopo il suicidio di Ildefonso. La ragazza sapeva fin troppo bene di essere stata la causa involontaria di quella decisione e, sebbene avesse incolpato sua madre per averla costretta a sposare un uomo che non amava, non poteva fare a meno di sentirsi in colpa per quanto accaduto. Quando l’artista francese si è presentata alla sua porta abbiamo rivisto il sorriso di Camino riaccendersi sul suo volto. Ma le sorprese per la giovane sembrano tutt’altro che finite.

Mentre prepara i bagagli per partire insieme a Maite arriva Felicia, che la incoraggia a partire e le augura di essere felice. Quando nella sala entra Maite però, la reazione di Felicia sorprende Camino. La donna infatti chiede a Maite se ha fatto buon viaggio e, davanti allo sbalordimento di Camino, l’artista racconta che è stata proprio Felicia a rintracciarla, informandola dell’accaduto e pregandola di venire a prendere sua figlia.

Situazione difficile in casa Palacios, dove Antonito riceve dalla moglie un rifiuto quando le chiede di agghindarsi per l’intervista. Il figlio di Ramon decide così di chiedere a Casilda di fingersi sua moglie.

Anticipazioni italiane Una Vita: le paure di Bellita alla vigilia del concerto

Bellita Del Campo è tutt’altro che tranquilla: la lunga assenza dalle scene le procura infatti uno stato di ansia alla vigilia del nuovo concerto. Le sue preoccupazioni vengono incrementate dai commenti velenosi di Susana, che finisce per criticare sia l’abbigliamento della cantante che il suo repertorio. Questo la getta nello sconforto più totale. Tuttavia quando il giorno dopo la cantante si trova sul palco, dopo un iniziale momento di panico, da il meglio di se e regala agli spettatori una splendida esibizione.

Quando rientra a casa alla sera tardi una nuova sorpresa la attende: la Casa Reale le ha infatti inviato una lettera.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Felipe, a un passo dalla verità

Le raccomandazioni di Genoveva sembrano non dare i risultati sperati e Liberto è sul punto di raccontare a Felipe tutta la verità sul loro rapporto e sulla morte di Marcia. Viene interrotto però da Ramon, che da all’amico la versione già fornita dalla Salmeron descrivendogli il matrimonio con la dark lady come un rapporto idilliaco. Ma per quanto riuscirà la Salmeron a portare avanti questa finzione? Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

