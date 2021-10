Le anticipazioni di Una Vita dal 23 al 29 ottobre 2021 ci preannunciano che purtroppo i timori della figlia di Felicia si rivelano fondati: Ildefonso viene infatti ritrovato senza vita. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 23 al 29 ottobre 2021

La morte di Ildefonso causa molte perplessità. Quando viene ipotizzato che il giovane si sia suicidato, Camino è schiacciata dai sensi di colpa. La giovane sembra non riuscire a perdonarsi di aver condiviso con Anabel il segreto che il marito le aveva confidato. Effettivamente quando l’uomo si è reso conto che la sua disfunzione non era ormai più una cosa privata ha iniziato a mostrare chiari sintomi di depressione: è questo che lo ha spinto al suicidio?

Le notizie non sono molto confortanti neppure per Felipe: il dottor Echevarria informa Genoveva che, se l’uomo non riprenderà conoscenza entro le prossime 24 ore, le possibilità che non sopravviva o rimanga in stato vegetativo per sempre sono molto alte. La dark lady, pur continuando a far credere a Velasco di contraccambiare i suoi sentimenti, non lascia un solo attimo il capezzale del marito. Le condizioni di salute dell’Alvarez-Hermoso preoccupano molto anche le signore del quartiere, che si riuniscono a casa della Salmeron per pregare insieme ai domestici.

Neppure per Bellita le cose sembrano andare molto bene. L’artista è preoccupata per dei disturbi alla gola, tanto da temporeggiare quando le giunge una nuova proposta per uno spettacolo in un rinomato teatro di Madrid.

Diverso invece lo stato d’animo di Antonito, che si gode il successo per il suo discorso al fianco di Ramon, orgoglioso del figlio. Le parole del giovane non hanno deluso le aspettative, tanto che il partito conservatore lo vuole anche sul palco per la cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Per contrastare l’agitazione che si impossessa di lui davanti questa notizia, Lolita gli consiglia di rivolgersi a una sorta di guaritore di Cabrahigo, chiamato Aquilino “il Muto”.

Anticipazioni italiane Una Vita: Felipe è in pericolo

Approfittando di un attimo di assenza di Genoveva, Velasco e Laura si introducono nella camera d’ospedale in cui si trova Felipe. L’avvocato ordina alla governante di portare a termine il suo compito, minacciandola di fare del male alla sorella Lorenza se lei rifiuterà. Quando Laura rimane da sola con l’Alvarez-Hermoso si appresta così a fare ciò che deve, ma viene interrotta dall’arrivo della Salmeron.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Felipe riprende conoscenza

Poco dopo Felipe si risveglia dal coma, anche se sembra avere perso la memoria. I suoi ultimi ricordi risalgono a dieci anni prima, quando ancora non conosceva Genoveva. Sembra aver dimenticato completamente Marcia, così come il suo matrimonio con la dark lady. Felipe non ricorda più gli eventi che lo hanno portato a sospettare che sia stata proprio quest’ultima a uccidere la domestica!

Sarà solo una cosa temporanea oppure i ricordi di tante terribili gesta compiute dalla dark lady resteranno per sempre cancellati dalla sua mente? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.