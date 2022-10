Le anticipazioni di Una Vita dal 22 al 28 ottobre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni italiane: trama puntate dal 22 al 28 ottobre 2022

David e Valeria si preparano a partire per gli States, e appaiono elettrizzati all’idea della nuova vita che li attende. Quando arriva il momento di lasciare Acacias i due salutano con affetto i vicini.

In un dialogo con Ramon, Lolita scopre che Fidel continua a essere implicato in operazioni piuttosto losche, e decide di parlare con lui. Le parole della vedova di Antonito sembrano avere effetto sul poliziotto, che decide di lasciare libero il giovane anarchico che tiene prigioniero, dietro alla promessa che quest’ultimo lascerà il quartiere. Il giovane però non mantiene la parola data, ma anzi organizza un nuovo agguato in un vicolo nel quale rimane gravemente ferito Fidel. Il poliziotto viene così ricoverato in ospedale e le sue condizioni appaiono subito gravi, tanto che Ignacio dice a Ramon e Lolita di non farsi troppe illusioni.

Alodia e Ignacio si trasferiscono nella nuova casa, e questo riempie di gioia José e Bellita. Marcelo dopo averci pensato a lungo si lascia convincere dalle parole di Luzdivina e decide di rimanere ad Acacias, al servizio di Genoveva.

La dark lady incontra la figlia Gabriela, il cui arrivo ha destato grande curiosità, e le chiede di restare a vivere da lei.

Una Vita, anticipazioni settimanali: momento d’oro per Azucena

Per la figlia di Hortensia sembrano finalmente aprirsi le porte del successo. La giovane Rubio riceve la proposta di un provino a Parigi, per una compagnia di ballo. Dopo aver convinto la madre a lasciarla partire per la Capitale francese Azucena supera il provino e dovrà trasferirsi là.

Nel frattempo Hortensia viene sorpresa dalla sorella in atteggiamenti amorosi in compagnia di Pascual. Le due sorelle finiscono per litigare. Più tardi lo stesso Pascual rivela a Rosina e Liberto di avere una relazione con Hortensia. Il Sacristan confida loro di essere intenzionato a rendere pubblica la relazione con la Rubio, ma che Hortensia si oppone.

News spagnole Una Vita, Jacinto nuovo sindaco di Acacias?

Jacinto è alle prese con una decisione importante. Il simpatico portinaio deve infatti decidere se accettare o meno l’incarico di sindaco della sua città. Fabiana cerca di incoraggiarlo, ma la vera ispirazione gli arriva in sogno, e lo convince ad accettare.

Le condizioni di Fidel non sembrano migliorare di molto, e Lolita – nonostante la rabbia e la delusione – rimane a vegliarlo e prega che si svegli.

Una bella sorpresa arriva anche per Felipe, quando Dori decide di rinunciare alla borsa di studio e consegna a lui la sua tesi, chiedendole di perdonarla.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.