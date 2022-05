Le anticipazioni di Una Vita dal 21 al 27 maggio 2022 ci preannunciano che vedremo una finta infermiera sul punto di fare a Mendez un’iniezione letale. Sarà il commissario Belda a fermarla, appena in tempo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 21 al 27 maggio 2022

Josè confesserà a Bellita di sentirsi offeso, perché nel libro della donna lui viene descritto come un approfittatore. La cantante, per fare pace con il marito, deciderà allora di bloccare la pubblicazione del libro. Subito dopo Bellita verrà a sapere che Alodia è incinta e che intende dare in adozione il bambino. Davanti a questa confidenza la cantante rassicura la domestica, dicendogli che lei e il marito si prenderanno cura del piccolo come se fosse un loro nipote. Più tardi però Alodia riceverà una lettera dai suoi genitori, che le comunicheranno di avere organizzato per lei il matrimonio con un giovane del paese. La ragazza sarà disperata e non saprà cosa fare.

Aria tesa anche tra Carmen e Rosina, che si troveranno a battibeccare sulla questione del ristorante. Per trovare un accordo Carmen proporrà all’altra di occuparsi delle pubbliche relazioni, e nel farlo esalterà l’importanza di questo incarico, facendo così leva sulla vanità di Rosina.

Marcos riuscirà a scoprire che è stata Soledad ad avvelenare Felicia, mentre rimarrà ancora un mistero l’identità del responsabile nella morte del diplomatico. Natalia, convinta che dietro questo delitto si nasconda il fratello, affronterà Aurelio che però negherà. Subito dopo però lo stesso Aurelio confesserà a Genoveva di essere stato lui a fare uccidere Caron!

Soledad, ormai scoperta da Marcos, si mostrerà ansiosa di lasciare Acacias. A impedirglielo sarà Aurelio, che vorrà anche sapere i motivi per cui la donna ha acquistato della dinamite. Il giovane Quesada sarà messo sotto pressione anche da Anabel, che insisterà affinché il ragazzo convinca Marcos ad approvare il fidanzamento. I rapporti tra padre e figlia rischieranno di essere definitivamente compromessi quando quest’ultima lo ripudierà davanti ad Aurelio.

Josè si ritroverà a giudicare un menu degustazione su richiesta dei proprietari del ristorante. Il giudizio positivo dell’uomo sarà l’inizio di un percorso verso la imminente inaugurazione del locale.

Tra Fabiana e Servante le cose si metteranno sempre peggio, e i rapporti tesi tra loro spingeranno Casilda e Jacinto a trovare un modo per farli riconciliare. I tentativi però saranno destinati a un fallimento e Servante comunicherà a Fabiana la sua intenzione di vendere la sua quota della pensione. La donna apparentemente non darà peso alla notizia, ma in realtà sarà un duro colpo per Fabiana!

Anticipazioni italiane Una Vita: Natalia chiederà a Felipe di starle lontano

L’Alvarez-Hermoso si mostrerà sempre più interessato a Natalia, che però sembrerà respingere le sue avances. Perché Natalia chiederà a Felipe di starle lontano? Se da un lato ci sarà la dark lady di Acacias a fare pressioni sulla ragazza, spingendola a sedurre Felipe, dall’altro la giovane rivivrà nella vicinanza dell’avvocato i momenti in cui Marcos aveva abusato di lei. Questo la spingerà a chiedergli di starle lontano, perché quella relazione potrebbe solo fare male a entrambi.

Una Vita, anticipazioni settimanali: attentato anarchico in arrivo ad Acacias?

Aurelio, dopo aver proposto a Fausto di collaborare, rivelerà a Genoveva che ben presto il quartiere sarà teatro di un attentato anarchico dal quale potrebbero trarre vantaggio entrambi.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.