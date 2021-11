Le anticipazioni di Una Vita dal 20 al 26 novembre 2021 ci preannunciano che avremo modo di assistere alla morte di Velasco. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 20 al 26 novembre 2021

Quando l’avvocato scopre il tentativo fatto da Genoveva per avvelenarlo va su tutte le furie e, preso un attizzatoio, si avventa su di lei. Ma Laura, che assiste alla scena, lo anticipa e gli spara un colpo di pistola alla schiena. Genoveva è così finalmente libera.

La Salmeron accoglie Felipe a casa sua, ribadendogli che sono sposati e dandogli l’impressione di una coppia felice: l’Alvarez-Hermoso prova così la sensazione di vivere una nuova luna di miele. Per garantire il successo della sua finzione, Genoveva si assicura di essere la sola che gestisce le informazioni da dare al marito, impedendo a domestici e chiunque altro di raccontare qualcosa del loro passato a Felipe. I

l solo a ottenere il permesso di incontrare direttamente l’uomo è Ramon, che Genoveva accoglie con la speranza che quest’ultimo possa riconciliarsi con il marito. Un inconveniente rischia di causare la curiosità di Felipe e spingerlo a cercare una verità. L’Alvarez-Hermoso trova in un cassetto un fazzoletto sul quale sono ricamate le iniziali di Marcia.

Anticipazioni italiane Una Vita: Bellita non rinuncia al suo concerto

L’artista continua ad avere grossi problemi con la voce e, sebbene Josè aiutato da Jacinto riesca a fare arrestare il truffatore Puerta, la vocalità della cantante sembra impedirle di portare a termine i suoi programmi. Solo un miracolo potrebbe riuscire a salvare il concerto e quel miracolo si chiama Cinta. Quando Bellita riceve una lettera dalla figlia infatti si commuove e decide di non annullare l’evento, ma di cercare in ogni modo di recuperare in tempo la sua voce con altri trattamenti.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Anabel e Camino sorellastre

Felicia finisce per cedere alla corte di Marcos e i due si sposano. Anabel si presenta così a casa di Camino per comunicarle che sono ora sorellastre. In quell’occasione conosce Maite. La figlia di Marcos non fatica a immaginare chi sia la giovane donna che le sta davanti, ma promette all’amica/sorellastra di non farne parola con Felicia.

Quando Marcos e Felicia tornano dalla loro luna di miele Anabel ha una richiesta da fare alla nuova matrigna: riappacificarsi con la figlia Camino. Intanto Maite incontra Liberto, che ancora le doveva dare del denaro, e in quell’occasione gli confessa di essere tornata ad Acacias solo per portare via con se Camino.

La gioia è visibile in casa Palacios, dopo che Antonito è riuscito a vincere le elezioni diventando deputato, e Ramon decide di organizzare una festa a sorpresa in suo onore aiutato da Lolita. Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

