Le anticipazioni di Una Vita dal 11 al 17 giugno 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 11 al 17 giugno 2022

Alodia inizia a prendere lezioni di piano ma, nonostante l’impegno suo e della maestra Valeria, appare ben presto evidente che la ragazza è assolutamente priva di talento naturale. Il Nuovo Secolo è stato trasformato in un locale di lusso. Irma e Guillermo sono ormai pronti per l’inaugurazione. Tra i primi clienti vi sono i Dominguez e, grazie al loro esempio, i clienti aumentano rapidamente.

Rosina e Liberto si chiedono per quanto tempo ancora Hortensia e la figlia Azucena intendono rimanere a casa loro. Ma Liberto è preso anche da altri problemi. Dopo essersi reso conto che non ha abbastanza denaro per la ristrutturazione, decide di chiedere un prestito alla sua famiglia.

La somiglianza di Luzdivina con Sara, la nipote defunta del maggiordomo, colpisce Aurelio che ne parla con Marcelo. Quest’ultimo afferma di non averla notata ma è evidente che questo particolare lo turba molto.

La sparizione di Fatima rimane un mistero, tanto più che Felipe sostiene che la donna, prima di scomparire nel nulla, lo abbia derubato. Casilda scopre che in effetti sono spariti alcuni oggetti anche dalla soffitta. Per rimpiazzarla Ignacio trova un altro infermiere per l’Alvarez-Hermoso, ma le continue intemperanze dell’avvocato rischiano di convincere il nuovo arrivato, Prudencio, a lasciare subito l’impiego. D’altronde anche Felipe sembra tutt’altro che entusiasta di lui.

La cena a casa Quesada fornisce a Genoveva l’occasione per subissare di domande David. Quando rimane sola con Aurelio, la dark lady gli confessa che secondo lei c’è qualcosa che non quadra. Ma lui placa la sua curiosità e assegna a David l’incarico come agente di Borsa. La Salmeron non è affatto convinta che le sue intuizioni siano sbagliate e continua a indagare sul conto di David, provando anche a sedurlo pur di riuscire a scoprire cosa nasconde. David però non sembra cedere alle avances della dark lady e lei, per giustificarsi, gli dice che ha solo voluto mettere alla prova la sua fedeltà.

Anticipazioni italiane Una Vita: chi è Marina?

Nelle prossime puntate Una Vita ci sarà una new entry. Si tratta di Marina, che vedremo comparire insieme a Fabiana sulla soglia della bottega di Lolita. La donna afferma di essere la madre di Maria Jose.

Intanto proseguono i dissapori tra Lolita e il suocero. Mentre si avvicina la data di inaugurazione della nuova piazza Ramon continua a mostrarsi disinteressato e afferma di non volerne sapere nulla.

Una Vita, anticipazioni settimanali: le rivelazioni di Guillermo

Guillermo si confida con Casilda e le spiega che la persona a cui è interessato è Azucena, dopodiché il Sacristan tenta di conquistare la giovane. Riuscirà a far breccia nel suo cuore?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.