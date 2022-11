Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 5 al 11 novembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo all’angoscia di Carmen, preoccupata all’idea che delle foto compromettenti possano finire nelle mani del padre Francisco o di Victor. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 5 al 11 novembre 2022

A Rio Muni l’atmosfera è tutt’altro che rilassata, e Carmen vive momenti di angoscia all’idea che le foto compromettenti possano finire nelle mani di suo padre o di Victor. La donna cerca di risolvere la faccenda a modo suo, ma le cose non vanno proprio come aveva sperato.

Per Angel e Ines intanto si avvicina il momento cruciale, ovvero quello in cui il ragazzo intende rassegnare le proprie dimissioni. Poco dopo però ci ripensa e comunica a Ines la sua intenzione di continuare a lavorare per Ventura.

Kiros paga a caro prezzo il suo tentativo di aiutare Carmen e – dopo essere stato rimessi finalmente in libertà – viene comunque allontanato dalla fabbrica su ordine di Victor. Carmen si sente in colpa per questa situazione e tenta di mediare, ma ancora una volta i risultati sono ben diversi da quelli sperati.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia alle prese con una decisione difficile

Julia e Sergio vivono un momento di ritrovata serenità e la ragazza è determinata a fare in modo che niente possa sciupare questa situazione idilliaca. Il giovane si trasferisce da lei e tutto sembra procedere nel migliore dei modi, quando una multa della previdenza sociale ricevuta da Julia pone la giovane in una situazione difficile. Julia – con l’acqua alla gola – è costretta a prendere decisioni drastiche.

Maria scopre che Rio si è presentato a Robledillo chiedendo in giro di Dani, e l’idea che qualcuno scopra la verità la terrorizza.

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.