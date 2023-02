Le anticipazioni Un altro Domani dal 4 al 10 febbraio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle rivelazioni di Julia, che parlando con Elena confesserà di non amare Sergio e volerlo lasciare. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 4 al 10 febbraio 2023

La passeggiata tra Elena e Julia offre alle due ragazze l’occasione per lasciarsi andare alle confessioni. La figlia di Diana rivela infatti all’amica di non amare più Sergio e di avere intenzione di lasciarlo. La reazione di Sergio però non tarda a farsi attendere, e l’uomo chiede a Diana di riferire a sua figlia che dovrà restituirle tutto il denaro avuto in prestito per la bottega.

Julia non torna sui suoi passi e lascia Sergio, convinta di poter affrontare la separazione senza traumi. Ma la giovane rimane molto sorpresa quando lui le dice di rivolere indietro i suoi soldi, e li pretende immediatamente per uscire dalla società.

Un Altro Domani, spoiler al 10 febbraio 2023

Erik sembra finalmente pronto a incontrare suo padre, ma una conversazione con Olga lo fa riflettere. Linda mette una pulce nell’orecchio a Carmen, rivelandole una possibile relazione tra Enoa e Kiros. La donna inizia così a chiedersi se non sia quello il motivo per cui il ragazzo si è detto non ancora pronto a fuggire con lei.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Enoa sempre più distratta

Mentre Patricia e Ventura continuano a cospirare, la tensione tra Carmen ed Enoa sale inesorabilmente. La domestica è innamorata di Kiros e le sue pene d’amore finiscono per distrarla spesso sul lavoro, portandola a commettere continuamente errori e causandole vari rimproveri da parte di Patricia e Francisco.

Intanto l’idea di una storyline tra il suo amato Kiros e la domestica finisce per gettare nello sconforto Carmen.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.

Potrebbe interessarti: