Le anticipazioni Un altro Domani dal 1° al 7 luglio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo a una rivelazione di Leo che finirà per deludere profondamente Julia. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 1 al 7 luglio 2023

Leo non riesce a spuntarla con Maria e – messo alle strette – confessa di essere lui il giornalista responsabile degli articoli su Julia. Nel frattempo Ines confida a Carmen di essere preoccupata per Victor e chiede aiuto alla giovane, ma Carmen è profondamente delusa dal comportamento dell’uomo. Kiros si sta preparando a sostenere un esame, ma improvvisamente perde alcuni appunti. Poco dopo scopre per caso che i suoi appunti sono finiti tra i documenti di Carmen, ma non intende rivelare alla Villanueva i suoi progetti.

La notte brava di Ventura al Rio Club lascia il segno. Più tardi l’uomo invita Victor a partecipare di più alla vita familiare, per non alimentare pettegolezzi. Intanto Francisco trama per mettere i bastoni tra le ruote a Ventura. L’uomo intende candidarsi alla carica di Presidente del Circolo degli imprenditori, un ruolo da tempo occupato da Ventura. Il progetto di Francisco non piace affatto a Patricia, che quando lo viene a sapere accusa l’uomo di essere un burattino nelle mani di Carmen.

Un Altro Domani, spoiler al 7 luglio 2023

A Rio Muni Carmen mantiene le distanza da Victor, al contrario di quanto avviene in Spagna dove la nipote Julia – sempre più attratta da Leo – si lascia andare ad alcune confidenze con Elena.

“Mi piace tutto di lui” con queste parole Julia prova a descrivere ciò che prova per Leo. Ma ben presto la figlia di Diana scopre che c’è qualcosa che invece non le piace affatto. Grazie a Sebas infatti, Julia scopre che l’autore degli articoli su di lei che hanno creato grande scompiglio in paese sono proprio opera di Leo e lo affronta per chiedergli spiegazioni. Il ragazzo ammette che il suo interesse iniziale era dovuto solo al fatto che Julia gli ricordava la sua ex che lo aveva lasciato, e che avrebbe voluto vendicarsi. La delusione di Julia porta la giovane a sfogarsi con i suoi dipendenti alla bottega.

La preparazione alla maratona è per Erik motivo di grande stress e il ragazzo inizia a pensare di comunicare a Mario che non intende più partecipare alla competizione.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.