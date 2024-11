Debutta questa sera, mercoledì 20 novembre, su Canale 5, This is Me, il nuovo e attesissimo programma condotto da Silvia Toffanin. Per tre serate, lo show celebrerà i grandi talenti nati dal celebre programma Amici di Maria De Filippi. Dalle 21.20, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante attraverso le storie di artisti come Emma, Irama e Diana Del Bufalo, ripercorrendo i loro primi passi nel celebre talent fino al successo consolidato nel mondo della musica e dello spettacolo italiano. Di seguito tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

La prima puntata di This is Me vedrà un cast d’eccezione, ricco di talenti che hanno lasciato il segno ad Amici di Maria De Filippi. Tra i protagonisti, Emma Marrone, trionfatrice dell’edizione 2010, vincitrice del Festival di Sanremo e co-conduttrice accanto a Carlo Conti.

Tra i protagonisti della puntata di stasera troviamo anche Giuseppe Giofrè, che dopo aver conquistato la vittoria nella danza nel 2011, ha calcato i palchi internazionali nei tour di icone come Taylor Swift, Jennifer Lopez, Dua Lipa e Ariana Grande divenendo poi anche giudice del Talent di Maria de Filippi.

Silvia Toffanin racconterà inoltre il percorso di Irama, vincitore dell’edizione 2018, e darà spazio a figure come Elena D’Amario, oggi ballerina professionista di fama internazionale, Stash dei The Kolors e Diana Del Bufalo, ormai volto noto nel mondo della recitazione.

Non mancheranno le nuove generazioni di talenti: la ballerina Serena Carella, i cantanti Petit e Mida, e Marisol, vincitrice della categoria ballo nell’ultima edizione del programma.

Silvia Toffanin conduttrice perfetta per il programma

A guidare lo show la dolcezza, la bravura e la professionalita’di Sivia Toffanin coadiuvata dal genio e dall’estro creativo di Stephane Jarny, Direttore Artistico del programma e di un corpo di ballo di professionisti di livello internazionale.

Silvia Toffanin, con la sua eleganza e sensibilità, si rivela la scelta perfetta per la conduzione di This is Me, visto che riesce a valorizzare le emozioni e i racconti dei protagonisti, grazie alla sua capacità unica di mettere tutti a proprio agio e di creare un’atmosfera intima e coinvolgente, cosi come dimostrato ogni fine settimana in quel di Verissimo.

I super-ospiti di This is me di stasera, 20 novembre

Ad arricchire lo show, insieme ai talenti, ci sarà una lineup di ospiti straordinari:

Fabri Fibra e Baby Gang

Ermal Meta

Raf

Villabanks e Ava

Slf e Fred De Palma

Gli ospiti si esibiranno in alcuni duetti con i protagonisti di Amici, ecco gli accoppiamenti:

Fabri Fibra e Baby Gang con Emma Marrone

Ermal Meta con Irama

Raf con i The Kolors

Ava e Villabanks con Mida

Slf e Fred de Palma con Petit

Francesco Chicchella ospite comico nella puntata di stasera

Il sorriso non mancherà grazie agli intermezzi comici di Francesco Cicchella, pronto a regalare momenti di leggerezza. La sua presenza sarà il perfetto complemento alle emozionanti performance artistiche, offrendo uno spettacolo completo che unisce musica, danza e risate in un’unica serata imperdibile

Le sigle storiche di Amici

A rendere omaggio alle sigle storiche di Amici, come Fame, It’s Raining Men e Maniac, saranno invece i professori Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, per un mix di talento e nostalgia che conquisterà il pubblico.

Insomma, una serata imperdibile per celebrare il talento in tutte le sue forme!