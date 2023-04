Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 8 al 14 aprile 2023 ci svelano che la love story tra Fekeli e Hunkar sarà presto di pubblico dominio. Una foto dei due amanti insieme verrà infatti pubblicata sul giornale locale, e le rispettive famiglie non prenderanno affatto bene la notizia. La soap turca lunedì 10 aprile non andrà in onda in occasione della Pasquetta (mentre ci terrà compagnia anche nel giorno di Pasqua) ma, sebbene con un appuntamento in meno, promette una settimana ricca di colpi di scena. Pronti a scoprirne qualcuno? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 8 al 14 aprile 2023

Gli abitanti di Cukurova saranno scossi dall’immagine che apparirà sul giornale locale, dove è immortalato l’abbraccio tra Ali Rahmet Fekeli e Hunkar. L’articolo che segue lascerà intendere che tra i due ci sia una love story. La notizia verrà immediatamente confermata dallo stesso Fekeli, che non esiterà a chiedere la mano di Hunkar davanti agli abitanti di Cukurova. Se i paesani si mostreranno contenti per questa nuova unione, la novità non piacerà affatto alle famiglie coinvolte. Demir e Yilmaz infatti non prenderanno assolutamente bene la notizia di un’unione tra i loro genitori.

Lo Yaman caccerà la madre dalla tenuta, mentre l’Akkaya considererà la scelta di Fekeli un tradimento e gli consegnerà le chiavi di casa e dell’azienda, nonostante i tentativi di Sabahattin che proverà a mediare.

Terra Amara, trame italiane

A villa Yaman ci saranno momenti di tensione, a causa di un malore che colpirà Azize. La nonna verrà trasportata in ospedale, ma anche in questa occasione Demir si rifiuterà di parlare con la madre. Dopo aver accertato le buone condizioni di salute della nonna, Demir tornerà a casa e brucerà tutti gli oggetti della madre, deciso a cancellarla per sempre dalla sua vita.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 14 aprile 2023

Nelle prossime puntate Terra Amara riflettori puntati anche su un’altra coppia, che presto potrebbe crearsi a Cukurova. Si tratta di Cetin e Gulten: il giovane continua a fare alla donna una corte serrata e lei – pur ricambiando i suoi sentimenti – continuerà a respingerlo. Ma le sue resistenze stanno per crollare e ben presto una nuova coppia potrebbe animare le strade di Cukurova.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e con il nuovo appuntamento domenicale a partire dalle 15.00 su Canale 5.