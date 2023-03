Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 4 al 10 marzo 2023 ci svelano che non mancheranno i momenti di tensione. Demir in carcere aspetta il processo che potrebbe condannarlo a vent’anni di carcere – se non addirittura alla pena capitale – mentre Yilmaz è impegnato nella ristrutturazione della ex casa di Sermin. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 4 al 10 marzo 2023

Demir apprende che Yilmaz sta ristrutturando la casa vicina a villa Yaman per andare ad abitare lì. A raccontare al marito di Züleyha cosa accade ci pensa Gaffur, che va a trovarlo in carcere e lo informa dei piani di Yilmaz. Tutto questo impensierisce molto Demir, che decide così di passare all’attacco e progetta la sua fuga.

Dopo aver chiesto alla madre di preparargli i passaporti per poter partire alla volta di Berlino con la moglie e il figlio, Demir simula un’aggressione e si infligge un colpo di punteruolo in pancia. Portato in ospedale e operato da Mujigan, Demir riceve la visita della madre e la prega di non trattare Züleyha come una prigioniera. Quando più tardi anche la moglie si reca a trovarlo lo Yaman le chiede scusa per tutto ciò che le ha fatto.

Intanto Yilmaz prosegue con il suo progetto di ristrutturazione, combattuto tra il sentimento che prova per la Altun e il desiderio di non causare sofferenza a Mujigan.

Terra Amara, trame italiane

Dopo la morte di Bezhat sua sorella Behice si trasferisce a casa di Yilmaz e Fekeli. La convivenza con l’Akkaya e il suo patrigno la porta a ricredersi sul loro conto.

Intanto alla villa ci sono momenti di paura, causati dalla presenza di uno scorpione. Questo costringe Hunkar, la nuora e il nipotino a trasferirsi momentaneamente al cottage per consentire la disinfestazione. Mentre sono lì la Altun deve gestire un malore della nonna e decide di mettersi alla guida per portarla da un medico. Durante il tragitto anche Züleyha accusa un malore e solo l’intervento di Yilmaz – che passa per caso da lì – riesce a impedire che la giovane perda il bambino.

Yilmaz accompagna Züleyha in ospedale, dove Mujigan – seppure gelosa – se ne prende cura. L’Akkaya racconta come si sono svolti i fatti ma la moglie stenta a crederlo.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 10 marzo 2023

Nel frattempo alla villa sono tutti in agitazione per la scomparsa di Züleyha e del bambino, e Hunkar teme che la nuora sia fuggita con Yilmaz e Adnan. Il pensiero ha sfiorato anche Fekeli, che fa fatica a credere alla versione data dal figlioccio e teme che invece lui stesse fuggendo con la donna.

Intanto Hunkar riesce a rintracciare Sermin e la minaccia per costringerla a ritrattare la deposizione rilasciata, con la quale accusa Demir dell’omicidio di Cengaver.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.