Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 27 agosto al 2 settembre 2022 ci svelano che un violento litigio tra Demir e Cengaver sembrerà offrire a Yilmaz un’occasione d’oro. Ma sarà veramente così? Vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 27 agosto al 2 settembre 2022

Il comportamento di Zūleyha finisce per ferire profondamente Yilmaz, che fatica a credere che la donna che ama abbia potuto dimenticarlo così in fretta.

Anche Demir sembra vivere un momento poco sereno, angosciato dai pettegolezzi su lui e Gulten che girano in città. Sabahattin non può fare a meno di informare il marito di Züleyha sul fatto che lui e la domestica, mentre quest’ultima comunica al fratello Gaffur che non intende tornare a casa, ma resterà con Yilmaz. Quali reazioni provocherà questa notizia? Le conseguenze che potrebbe avere alla villa questa decisione fanno tremare Gaffur.

Nel frattempo Hunkar viene a sapere che Saniye aspetta un figlio.

Terra Amara, trame italiane

Demir e Cengaver hanno modo di ripercorrere insieme i momenti che hanno preceduto la morte di Adnan, scambiandosi le sensazioni provate in seguito all’assassinio del padre di Demir. La presenza in città dell’uomo che ha infierito su di lui, ha fatto riaffiorare nel giovane Yaman quella sete di vendetta, a lungo trattenuta.

Proprio per vendicarsi Demir elabora un piano crudele con l’aiuto di Cengaver. I due fingono di litigare arrivando alle mani. Il loro diverbio dovrà dare l’impressione di creare una frattura tra loro, della quale Yilmaz approfitterà sicuramente.

Anticipazioni italiane Terra Amara: nuovo passatempo per Züleyha

Züleyha, per ingannare il tempo, prova a dedicarsi al cucito, ma la sua nuova passione non è condivisa dal marito e questo genera forti tensioni tra loro. Un piacevole diversivo per la giovane arriva quando la coppia riceve l’invito per partecipare a una festa di fidanzamento. Züleyha non immagina certo che quell’occasione sarà per lei un vero colpo di scena, perché ai festeggiamenti è stato invitato anche Yilmaz!

Come reagirà Demir? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.

Potrebbe interessarti: