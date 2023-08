Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 26 agosto al 1° settembre 2023 ci svelano che assisteremo a moltissimi colpi di scena. L’arresto di Sevda, accusata dell’omicidio di Hunkar, la sua scarcerazione e i sospetti su Behice ci terranno con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 26 agosto al 1° settembre 2023

Demir rimane sconcertato dalle prove presentate e comincia a dubitare seriamente di Sevda. L’arresto della donna finisce per cancellare i dubbi che aveva Mujigan sul coinvolgimento di sua zia Behice in tutta questa storia, e la dottoressa si precipita alla stazione per scusarsi con lei e pregarla di tornare a Istanbul.

Demir sembra non riuscire a riprendersi dalla morte della madre, e Züleyha lo consola pur ribadendogli che non lo ama.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Mujigan ritrova una lettera del marito in cui lui autorizza Demir a denunciarla per avere sparato alla dottoressa, nel caso in cui la decisione di tacere per mantenere alto il buon nome delle due famiglie dovesse essere messo in discussione.

Fikret afferma di aver trovato la dichiarazione frugando nei cassetti di Demir. L’odio di Fikret nei confronti dello Yaman sembra avere radici molto profonde, e Yilmaz inizia a pensare che non si tratti solo del rancore verso l’uomo che in passato ha causato la condanna di suo zio Fekeli.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 1° settembre 2023

Demir si scusa con Gulten e la riaccoglie in casa. Sevda viene rilasciata e lo Yaman cerca di farsi perdonare. La sua innocenza però non convince Ozcan, che cerca di radunare alcuni uomini con l’intento di vendicare la morte della signora Hunkar.

Il gruppo vuole linciare la donna e dar fuoco alla sua casa, e solo l’intervento di Züleyha riesce ad evitare il peggio. La Altun convince Sevda a trasferirsi alla villa, e qui Sevda ammette di sentirsi in colpa verso la defunta signora Yaman.

Terra Amara, cos’altro accade?

Züleyha assiste a un incontro tra il marito Demir e il procuratore Vedat, capo della gendarmeria. L’analisi delle prove e dei fatti riguardanti l’omicidio di Hunkar fornisce a Zuleyha alcuni elementi per sospettare di Behice.

Erdinic – eseguendo gli ordini di Behice – le punta contro un’arma e spara. La donna rimane ferita in modo grave e lui, anziché soccorrerla e portarla in ospedale, la abbandona sanguinante nel bosco e scappa. Nel frattempo Mujigan decide di raggiungere la zia.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.