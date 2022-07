Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 23 al 29 luglio 2022 ci svelano che Yilmaz, rinchiuso in cella, deve vedersela con Veli. Tra i due nasce un litigio, che coinvolge anche gli altri detenuti. Ma vediamo insieme cosa accade.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 23 al 29 luglio 2022

Dopo la rissa in carcere scoppia un incendio, e Yilmaz viene dichiarato morto. Quando Züleyha viene a sapere cosa è accaduto rimane sconvolta. Demir nel frattempo si prepara a festeggiare la sua vittoria con una cena.

Il licenziamento di Saniye mette a terra la domestica, che si sfoga con Gulten e Fadik. Gaffur reagisce schiaffeggiandola e imponendole di chiedere perdono a Züleyha. La domestica non ha mai fatto mistero di provare una forte gelosia per la rapida ascesa sociale della Altun, divenuta in poco tempo la moglie di Demir.

Terra Amara, trame italiane

Demir sembra aver brindato alla vittoria troppo presto: una telefonata infatti lo informa che Yilmaz è stato dimesso ed è tornato in prigione. Il marito di Züleyha decide così di ingaggiare un sicario per ucciderlo in carcere, ma l’intervento di Fekeli, un detenuto più anziano, riesce a salvare Yilmaz.

Fallito il piano Demir si trova a fare i conti con una nuova sconvolgente notizia: Yilmaz ha intenzione di dirigersi a Cukurova, alla tenuta, per riprendersi Züleyha. Dopo aver cercato invano di farlo trattenere in carcere, decide così di ingaggiare dei delinquenti per eliminarlo.

Sermin, con la scusa di restituire a Demir un orologio appartenuto al padre, chiede al cugino i soldi per mantenere la figlia Betul che studia in Francia.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Demir spara a Yilmaz

Demir tende un agguato a Yilmaz e lo colpisce con un colpo di pistola. Il figlio di Hunkar però non è sicuro di averlo ucciso e confessa il misfatto alla madre. Yilmaz viene soccorso da Gulten, che lo affida alle cure di Sabahattin. E mentre Demir racconta a Cengaver che Yilmaz è il fratellastro di sua moglie, Gulten accusa Saniye di essere complice di Sermin nel tentativo di fare abortire Züleyha.

Per sapere quali conseguenze avrà tutto questo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.

