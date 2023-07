Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 22 al 28 luglio 2023 ci svelano che – proprio quando Yilmaz e Züleyha sono pronti a lasciare Cukurova con i rispettivi figli – un contrattempo manderà a monte il loro piano di fuga. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 22 al 28 luglio 2023

Yilmaz e Züleyha sono ormai pronti a fuggire insieme in Germania, quando la giovane viene fermata da Demir sulla strada che la sta conducendo all’appuntamento con il suo amato. Fallisce così il tentativo di fuga, e i due sono costretti a trovare una soluzione alternativa.

Yilmaz è convinto che a impedire la loro fuga sia stata Hunkar, e decide di vendicarsi uccidendola. Fortunatamente però si ferma in tempo, evitando così di eliminare una persona che negli ultimi tempi sembra essersi schierata dalla parte della Altun.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Proprio la madre di Demir infatti si reca a casa di Sevda a riprendere i nipoti per riportarli alla tenuta, così che possano ricongiungersi con Züleyha. Subito dopo la donna parla con il figlio e gli dice che è arrivato il momento di porre fine alla faida familiare. Hunkar invita Demir a fare ritorno a villa Yaman.

Yilmaz e Züleyha decidono di rimanere a Cukurova, chiedendo il divorzio ai rispettivi partner. Mujigan non prende bene la notizia e dice a Yilmaz che non vuole far passare a suo figlio tutto ciò che ha dovuto subire lei.

Demir afferma di considerare Adnan come un figlio, anche dopo aver scoperto che Yilmaz sa la verità. Lo Yaman decide di far circoncidere il piccolo contro la volontà di Züleyha.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 28 luglio 2023

Nelle prossime puntate Terra Amara ci sarà posto anche per Gaffur – intento a mettere in cattiva luce Rasit – e per Behice, che vedrà i suoi sospetti prendere forma. La zia di Mujigan, frugando in camera di Fikret, trova infatti dei documenti che riportano il suo vero nome. Chi si nasconde dietro il nipote di Fekeli e quali sono i motivi che lo hanno condotto a Cukurova?

Per sapere qualcosa in qiù su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.