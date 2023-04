Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 22 al 28 aprile 2023 ci svelano che assisteremo alla nascita di Leyla e Kerem Ali. Mentre per Züleyha il parto si concluderà nel migliore dei modi però, per Mujigan ci saranno dei problemi. Ma scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 22 al 28 aprile 2023

La notizia di ciò che è accaduto ai festeggiamenti per il 25mo anniversario dell’azienda Yaman si diffonde in fretta e molti quotidiani riportano i dettagli sulle prime pagine.

Dopo un viaggio d’affari ad Ankara Demir è convinto di avere ormai l’appalto per un importante lavoro in tasca, ma Hatip svela a Yilmaz e Fekeli i progetti dello Yaman invitandoli a partecipare uniti alla gara. I due in un primo momento rifiutano, ma poi decidono di unire le forze e aggiudicarsi la gara d’appalto indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Terra Amara, trame italiane

Mujigan e Züleyha si trovano fianco a fianco in sala parto. Mentre la moglie di Demir da alla luce una bambina in salute, la dottoressa affronta un parto prematuro e da alla luce un bimbo che rischia di morire. Fuori dalla sala parto intanto, i rispettivi familiari sono tutti in trepidante attesa. Per Yilmaz e Mujigan però i festeggiamenti si trasformano ben presto in grande preoccupazione.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 28 aprile 2023

Behice continua a corteggiare Fekeli, mentre Sabahattin chiede a Julide di sposarlo. Saniye e Gulten sono impegnati a distribuire abiti ai bambini delle baracche, quando scoppia una rissa. Hasnu e Sabri, discutono con l’intento di appropriarsi di una baracca e la conversazione degenera. Saniye a quel punto cerca di fermarli ricordando loro il concetto di solidarietà.

Terra Amara, anticipazioni italiane:

L’arrivo di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaya cambia profondamente le sorti delle rispettive famiglie. La figlia di Zuleyha e Demir porta alla tenuta grande gioia: Hunkar è al settimo cielo per la nascita della nipotina e i braccianti – per l’occasione – ricevono una moneta d’oro ciascuno. Solo Saniye e Gaffur – che sanno di non poter avere figli – non riescono a partecipare appieno alla gioia degli Yaman.

In casa Akkaya si respira invece un’aria decisamente poco felice: il bambino di Yilmaz e Mujigan, nato prematuro, è ancora in pericolo di vita.

Per sapere se lo Yaman deciderà di restare o allontanarsi dalla tenuta, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e la domenica a partire dalle 15.00 su Canale 5.