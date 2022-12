Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 17 al 23 dicembre 2022 ci svelano che vivremo momenti di tensione per l’improvvisa sparizione di Azize. La donna lascia la tenuta in segreto, causando grande preoccupazione nella figlia Hunkar. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 17 al 23 dicembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara Azize si allontana da sola da casa, e tutti alla ville sono preoccupati per la sparizione della donna. Fortunatamente però la madre di Hunkar viene ritrovata da Fekeli, che la riaccompagna sana e salva a casa. Nel tragitto di ritorno i due parlano, e Ali viene così a sapere che Hunkar era innamorata di lui, e che ha dovuto rinunciare a poter vivere la sua storia d’amore a causa del padre. Adnan infatti, quando ha scoperto che la figlia era innamorata di Fekeli, l’ha punita severamente.

Poco dopo è la stessa Hunkar a destare preoccupazione. La donna infatti cade da cavallo e – sebbene non abbia riportato gravi danni – tutti sembrano in apprensione per lei. Alla villa si respira un’aria tesa da quando Demir ha deciso di andarsene via. Ben presto però lo Yaman torna sui suoi passi. L’uomo infatti soffre molto per la situazione venutasi a creare con la madre e per quel muro che Hunkar ha deciso di alzare nei suoi confronti. Per questo decide di tornare alla tenuta con Züleyha e il piccolo Adnan.

Terra Amara, trame italiane: Mujigan viene rapita

Yilmaz e Mujigan devono incontrarsi a cena, ma la dottoressa non si presenta e l’Akkaya si chiede cosa possa esserle accaduto. La donna è stata ingannata da due uomini – che con la scusa di avere bisogno di aiuto per un parto – l’hanno convinta a seguirli. Mujigan è stata rapita dalla famiglia Yoncaci e si trova in pericolo.

Quando finalmente riesce a fuggire Mujigan racconta tutti i dettagli del suo rapimento ai colleghi e a Sabahattin, mentre si mostra titubante davanti alla proposta di matrimonio di Yilmaz.

Anticipazioni italiane Terra Amara: Nihal ricatta Züleyha

Nihal rivela alla Altun di essere a conoscenza della sua storia con Yilmaz, e le sue parole hanno tutta l’aria di un ricatto. Questo fa andare Züleyha su tutte le furie.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.