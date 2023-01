Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 14 al 20 gennaio 2023 ci svelano che tra Yilmaz e la dottoressa Mujigan l’intesa è sempre più completa. I due si amano e tutti gioiscono per loro, questo non basta però per far dimenticare all’Akkaya quello che Demir gli ha fatto. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 14 al 20 gennaio 2023

Nelle prossime puntate di Terra Amara Yilmaz non riesce a perdonare Demir e far finta che non sia successo niente, mentre quest’ultimo è impegnato a seguire i continui miglioramenti di Züleyha. L’ex sarta si sta riprendendo lentamente dopo il tentativo di suicidio e Demir le concede un breve incontro con Adnan. Questa piccola “concessione” però non fa altro che aumentare le sofferenze di Züleyha, che non può fare a meno di chiedersi per quale motivo Yilmaz non abbia tentato di mettersi in contatto con lei. Züleyha è convinta che Gülten abbia spedito la lettera.

Terra Amara, trame italiane: l’incontro tra Züleyha e Yilmaz

La Altun cerca un modo per poter parlare con Yilmaz, e l’occasione arriva con la partecipazione alla cerimonia di premiazione dei contribuenti di Adana. Ma la conversazione non va nel modo che la donna aveva sperato.

Quando Züleyha apprende che Yilmaz si è fidanzato ufficialmente con Mujigan rimprovera Gülten per non avere spedito la lettera in cui gli confessava la verità sul piccolo Adnan. La Altun non può fare a meno di pensare a Yilmaz, e lui fa altrettanto: la situazione non sfugge però agli sguardi attenti di Demir e Mujigan.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 20 gennaio 2023

Ali Fekeli porta Hunkar nel luogo in cui – da ragazzo – si struggeva per lei. Un forte temporale improvviso rischia di trasformare quella serata romantica in tragedia, ma i due riescono a ripararsi in un rifugio sicuro dove si lasciano andare.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e il sabato alle 16.00 su Canale 5.