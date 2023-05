Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 13 al 19 maggio 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 13 al 19 maggio 2023

Züleyha sospetta che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla.

Hunkar si reca in ospedale da Fekeli di nascosto. Lui è ancora sedato, ma Behice – che lo sta assistendo – è ben sveglia e le grida tutto il suo disprezzo. Una volta ristabilito e tornato a casa, Fekeli incontra Hunkar e la tranquillizza assicurandole che il segreto di cui è a conoscenza Behice resterà tale.

Il russare rumoroso di Fadik disturba Azize, che decide così di uscire per andare a dormire altrove. Lungo la strada però la nonnina incappa nell’auto di Yilmaz che la investe. L’Akkaya non esita a soccorrerla e trasportarla in ospedale, dichiarandosi poi disposto a donarle il suo sangue. Questa decisione fa però arrabbiare molto Demir.

Terra Amara, trame italiane

Mujigan cercando il talco nell’auto di Yilmaz nota un foulard che aveva già visto al collo di Züleyha, e non esita a dirigersi nel giardino degli Yaman per restituirglielo e accusarla – davanti a tutti – di avere una relazione segreta con suo marito.

La dottoressa si mostra sempre più paranoica riguardo al rapporto tra Yilmaz e Zuleyha, e rifiuta l’aiuto di uno psichiatra.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 19 maggio 2023

Gaffur scopre che Gulten e Cetin si frequentano e intende impedire in ogni modo alla coppia di convolare a nozze. Saniye gli rivela la violenza subita da Gulten che ha scatenato l’ira di Yilmaz, portandolo a uccidere Ercument.

Poco dopo la donna confessa a Hunkar di aver raccontato quanto accaduto a Gaffur, portando così la matrona a preoccuparsi per le possibili conseguenze. Tra Gaffur e Cetin nasce una bella amicizia, e i due si confidano alcuni episodi del passato. Gaffur racconta all’altro quanto accaduto a sua sorella Gulten, e Cetin gli assicura che farà il possibile per renderla felice. Il Taskin capisce che può davvero fidarsi di lui ed è contento all’idea che la sorella possa trovare la felicità accanto all’uomo che ama.

Terra Amara, anticipazioni italiane: l’arrivo di Eyup Karakus

Un nuovo volto si aggira per le strade di Cukurova: si tratta di Eyup Karakus, un uomo che dichiara di aver ucciso Cengaver. Il nuovo arrivato si incontra con Yilmaz, dopodiché si reca da Hatip e chiede il quadruplo della somma pattuita per addossarsi l’omicidio di Cengaver.

Intanto Demir sembra riuscire a portare avanti i suoi piani per danneggiare il rivale. Lo Yaman fa arrivare a Yilmaz alcuni ordini per degli impianti di irrigazione, annullandoli poco dopo. Questo provoca all’Akkaya un notevole danno economico. Una lettera anonima giunta a Julide poi, rischia di far emergere la verità sulla morte di Cengaver. Il contenuto sembra infatti indicare che – a uccidere il cugino di Julide – sia stato Demir. Lo Yaman reagisce minacciando di rivelare la verità, ovvero che a compiere il delitto è stato Yilmaz, che ha così voluto punire l’uomo che aveva violentato Gulten.

Una nuova scuola elementare viene inaugurata grazie alla donazione generosa di Fekeli, che sceglie di dedicare l’istituto a Behice Hekimoglu, per ringraziare la donna dell’aiuto ricevuto. Questo segnerà la rottura dei rapporti tra Fekeli e Hunkar?

Per sapere cos'altro accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e la domenica a partire dalle 15.00 su Canale 5.