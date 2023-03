Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 11 al 17 marzo 2023 ci svelano che non mancheranno i momenti di tensione. Hunkar trova il modo per “pagare” Sermin, in modo tale che quest’ultima ritratti la sua deposizione contro Demir, ma poi la ragazza non si presenta al processo. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Hatip si reca in carcere e racconta a Demir della fuga della moglie. In realtà Züleyha non è mai fuggita, ma questo pensiero riesce a far crollare psicologicamente lo Yaman. Nel frattempo Sermin si sfoga con Hatip e Naciye, lamentandosi per le minacce ricevute da Hunkar.

Intanto la matrona incarica Saniye di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova. L’evento – che si svolge ogni anno – servirà a dimostrare a tutta la città che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente.

Mentre Saniye è intenta a organizzare la cerimonia Hunkar cerca un modo per poter soddisfare le richieste di Sermin, che le ha chiesto del denaro per ritrattare la sua deposizione contro Demir. Per poter ottenere la scarcerazione del figlio Hunkar accetta l’offerta di Fekeli, che le propone di acquistare alcuni terreni di proprietà degli Yaman per poi rivenderglieli alla stessa cifra. La notizia della relazione tra Hunkar e Fekeli giunge alle orecchie di Züleyha.

Quando ormai tutto sembrava volgere nel migliore dei modi per Demir, dopo che la madre aveva ottenuto da Fekeli il denaro per pagare Sermin e farle ritrattare la deposizione, scagionando così lo Yaman, arriva un nuovo colpo di scena. Sermin non si presenta al processo e le cose si mettono davvero male per Demir!

La giovane ha deciso di utilizzare il denaro ricevuto da Hunkar per raggiungere Parigi e – dopo essere entrata in possesso dei documenti necessari e aver fatto visita a Sabahattin in ospedale per informarlo che non intende concedergli il divorzio – si appresta a partire per la capitale francese.

Demir è convinto di riuscire a uscire grazie alla deposizione di Sermin, ma quest’ultima è inseguita dagli uomini di Hatip e – durante la fuga – ha un incidente ed entra in coma. Tutti pensano che sia questo il motivo per cui la giovane non si presenta all’udienza.

Züleyha e Saniye litigano e quest’ultima cade dalle scale, riportando una ferita alla testa. La donna viene trasportata priva di sensi in ospedale. La Altun viene accusata di aver spinto Saniye giù per le scale. Quali conseguenze avrà tutto questo?

Züleyha e Saniye litigano e quest'ultima cade dalle scale, riportando una ferita alla testa. La donna viene trasportata priva di sensi in ospedale. La Altun viene accusata di aver spinto Saniye giù per le scale. Quali conseguenze avrà tutto questo?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui.