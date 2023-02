Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 11 al 17 febbraio 2023 ci svelano che Züleyha Altun scopre di aspettare un figlio, e la notizia sconvolge il marito Demir. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 11 al 17 febbraio 2023

Fervono i preparativi per il matrimonio tra Yilmaz e Mujigan, e la giovane sposa tenta inutilmente di parlare con la madre per convincerla a partecipare alla cerimonia. Yilmaz sceglie invece una linea più dura e arriva a minacciare il futuro suocero pur di convincerlo a prendere parte alle nozze della figlia. Poco dopo il giovane Akkaya incontra per caso Züleyha e questo incontro rischia di avere importanti conseguenze.

Terra Amara, trame italiane

Cetin si dichiara in modo molto goffo a Gulten, che ne rimane sconvolta. Preso per la gola, Gaffur è costretto a rivelare a Hatip molte vicende della famiglia Yaman. Züleyha ha un malore e sviene, e viene portata al pronto soccorso da Hunkar. Dopo aver fatto alcuni esami la Altun scopre di aspettare un figlio. La notizia della gravidanza sconvolge Demir, che sa di essere sterile. Lo Yaman accusa la moglie di averlo tradito con Yilmaz, ma lei nega.

Nel frattempo anche l’Akkaia viene a sapere della gravidanza di Züleyha e ne rimane molto turbato. Yilmaz non riesce a placare il rancore nei confronti di Demir. Gaffur prova a ricucire il rapporto con Saniye, che è profondamente delusa e amareggiata per il suo tradimento.

Sermin si trova alle prese con un decreto ingiuntivo che la obbliga a restituire i soldi ricevuti dalla famiglia Yaman per mantenere agli studi la figlia Betul.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 17 febbraio 2023

Mujgan e Yilmaz decidono di organizzare il matrimonio in grande stile, esaudendo così il desiderio di Fekeli, che desidera per il figlioccio l’evento più bello che si sia mai visto a Cukurova.

Le nozze di Yilmaz e Mujgan sono ormai alle porte, ma la futura sposa è triste per l’assenza dei genitori. A sua insaputa, Yilmaz va a trovare Behzat e insiste affinché cambi idea e decida di partecipare alle nozze della figlia.

Per sapere se i genitori di Mujigan saranno presenti alle nozze della figlia, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno.