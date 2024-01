La soap turca che ha conquistato il cuore di milioni di fans si avvia verso il finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci nuovi importanti colpi di scena prima di scrivere la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Züleyha sarà sul punto di sposare Mehmet Kara, ma una inaspettata scoperta la costringerà a rivedere la sua scelta. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara ultima stagione: Züleyha pronta a coronare il suo sogno d’amore

Il rapporto di lavoro tra Züleyha e Mehmet si trasformerà. a poco a poco, in qualcosa di più profondo. I due scopriranno di avere sempre più cose in comune e tra loro scoccherà la scintilla. La coppia sarà pronta a sposarsi e insieme progetteranno di partire per un viaggio con i bambini di Züleyha, per coronare il loro sogno d’amore.

Quando ormai tutto sembrerà pronto, e la protagonista sarà a un passo dallo sposare il suo nuovo socio, un colpo di scena la costringerà a cambiare i suoi programmi.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Luftiye scopre la verità su Mehmet e ferma Züleyha

Fikret e Cetin si appresteranno a far ritorno a Cukurova da Damasco, e Lutfiye si preparerà ad accogliere suo nipote. Nel mettere a posto la stanza di Fikret, la donna troverà un ritaglio di giornale con una foto che ritrae Mehmet con Abdulkadir. A colpirla sarà il fatto che il nome riportato sarà quello di Hakan Gumusoglu.

Lutfiye apparirà sconvolta dalla scoperta appena fatta, e vorrà mettere in guardia Züleyha che – ignara della vera identità di Mehmet – avrà aperto la porta di casa e quella del suo cuore al peggior nemico di Demir. La donna correrà a casa della Altun e riuscirà a fermarla prima della partenza.

“Non puoi sposarlo!”

Züleyha all’inizio sarà sorpresa da queste parole pronunciate dalla zia di Fikret, ma presto il suo stupore si trasformerà in rabbia e dolore. Luftiye le mostrerà la foto appena trovata, che mostrerà chiaramente che Mehmet è in realtà Hakan Gumusoglu.

Dura reazione di Züleyha nelle prossime puntate Terra Amara

Quando Züleyha scoprirà che il suo fidanzato è in realtà Hakan Gumusoglu andrà su tutte le furie e sarà devastata dal dolore. La donna faticherà a credere che – se non fosse intervenuta Luftiye – avrebbe sposato l’uomo che ha organizzato l’omicidio di Demir.

Non solo non vorrà più vederlo, ma si preparerà a smascherarlo davanti a tutta la città. Züleyha convocherà una conferenza stampa, nella quale racconterà di aver vissuto nella menzogna per molti mesi.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.