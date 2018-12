Secondo le anticipazioni di Quelli che il calcio saranno ospiti della trasmissione di Rai 2 domenica 16 dicembre 2018: Jake La Furia, Melissa Satta e tanti altri personaggi famosi come: Francesca Brienza, Dario Vergassola e Patrizia Rossetti. Cosa succederà in studio all’interno della nuova puntata del programma condotto da Luca, Paolo e Mia Ceran? Ecco tutte le news.

Anticipazioni Quelli che il calcio: cosa succede in studio?

Nuovo appuntamento, domenica 16 dicembre, alle ore 13:45 su Rai 2 e in simulcast su Radio 2, con Quelli che il Calcio, la trasmissione condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Cosa hanno in serbo i conduttori per i loro telespettatori affezionati?

Ebbene in una domenica molto particolare, a pochi giorni dal Natale, continuando a seguire le partite di calcio di Serie A, Luca e Paolo ospiteranno: Jake La Furia. Quest’ultimo giungerà in studio per presentare a tutti la su ultima hit intitolata Non sentiamoci più e prodotta da Big Fish. Il singolo di Jake La Furia segue il successo ottenuto da Bandita, già Disco d’Oro.

Come da tradizione, infine, Jake verrà costretto da Luca e Paolo a esibirsi nel popolare centone sulle note di: Quello che le coppe non dicono. Jake La Furia non abbandonerà, come gli altri ospiti musicali, lo studio e si siederà al grande tavolo a fianco della showgirl Melissa Satta, della giornalista Francesca Brienza, dell’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro. Oltre a loro vi saranno: Fulvio Collovati, Paolo Casarin, Adriano Panatta e Giorgio Terruzzi.

Quelli che il calcio: gli ospiti fissi

Ubaldo Pantani approderà in studio, invece, per imitare in primis l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Successivamente Pantani tornerà in trasmissione nei panni dell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti. Brenda Lodigiani, invece, interpreta per la prima volta la ballerina di musical Renella.

Quelli che il calcio: vip sugli spalti per le partite

A seguire le partite della Serie A dalle tribune degli stadi, gli inviati di Quelli che il Calcio saranno diversi personaggi famosi e legati al mondo dello sport.

Due giovanissime promesse del calcio, accompagnate dalla mamma, ad esempio, riassumeranno il match delle 12:30 fra Spal e Chievo.

Alle 15:00 per il derby Fiorentina vs Empoli; ci saranno, invece: l’allenatore Massimo Orlando e alla vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express Patrizia Rossetti.

A seguire Sampdoria vs Parma: Dario Vergassola e lo scrittore Paolo Nori.