Anticipazioni PresaDiretta, puntata del 14 gennaio 2019

Torna PresaDiretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona su Rai 3: ecco le anticipazioni di lunedì 14 gennaio

“PresaDiretta“ di Riccardo Iacona torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata dal titolo “Palazzi di ingiustizia”. Scopriamo le anticipazioni dell’appuntamento di lunedì 14 gennaio 2019.

Presa Diretta su Rai 3: anticipazioni 15 ottobre

Lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che questa settimana si occuperà di giustizia con l’inchiesta “Palazzi di ingiustizia”. Si tratta di un’inchiesta legata alla grande macchina della giustizia che sta per rischiare il collasso a causa di una serie di problematiche tra cui: l’emergenza dei Tribunali italiani, il mondo dei giudici, le correnti nella magistratura, le pressioni della politica, le storie di errori giudiziari e di malagiustizia. A discutere di questo e tanto altro ci sarà in studio Alfonso Bonafade, il Ministro della Giustizia.

Spazio poi a Giulia Grillo, Ministro della Salute che durante la puntata risponderà alle critiche lanciate dal presidente dimissionario dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi. Non solo, la Ministra cercherà anche di chiarire e rispondere alle polemiche degli ultimi giorni legate alle informazioni raccolte sulle simpatie politiche degli scienziati e sulle emergenze della sanità pubblica e i nuovi progetti in campo.



Anticipazioni Presa Diretta di lunedì 14 gennaio 2019

La puntata di lunedì 14 gennaio 2019 di Presa Diretta si occuperà principalmente di giustizia e di alcune storie di giustizia negata. Le telecamere del programma sono entrate in alcuni tribunali italiani: da Venzia a Palermo, da Latina a Catania e tanti altri testimoniando come la grande macchina della Giustizia sia in una fase davvero critica. Mancano non solo i giudici, ma anche il personale amministrativo e perfino i bagni. Senza contare che gli edifici sono pericolanti con crepe sui muri, topi e sporcizia.

Spazio poi alle storie di giustizia negata: dal maxi processo Eternit al caso Robledo, raccontato per la prima volta in tv. Non solo, le telecamere di PresaDiretta sono entrate anche nel Palazzo del Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati che ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza. E’ davvero così?

Non solo giustizia e malagiustizia a Presa Diretta, che nella seconda parte del programma si occuperà de “La caduta dei giganti“, ossia la caduta di alberi abbattuti dalla tempesta in Trentino e Veneto.

“Palazzi di ingiustizia” e “La caduta dei giganti” sono un racconto di Riccardo Iacona con Danilo Procaccianti, Luigi Mastropaolo, Fabrizio Lazzaretti, Massimiliano Torchia, Alessandro Macina, Raffaele Manco.