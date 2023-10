Le anticipazioni La Promessa in onda dal 28 ottobre al 3 novembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Candela e sarà chiaro che la donna nasconde qualche segreto sul suo passato. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 28 ottobre al 3 novembre 2023

Le anticipazioni de La Promessa al 3 novembre preannunciano una settimana ricca di colpi di scena. Candela riceverà una lettera anonima con la quale il mittente misterioso la informerà di essere a conoscenza di alcuni segreti legati al suo passato. Di cosa si tratta? Nella lettera non verranno menzionati i dettagli, ma a quel punto sarà evidente che la donna nasconde qualcosa che non vuole divulgare.

La Promessa, trame al 3 novembre: la “corsa contro il tempo” di Jana

Nel frattempo Jimena sarà intenta – insieme alla madre – a organizzare le sue nozze, mentre Jana cederà alla disperazione nel vedere ormai prossimo il momento in cui la donna e il suo amato pronunceranno il fatidico “sì”. I preparativi per le nozze faranno la gioia anche di Cruz, che spererà – con questo matrimonio – di risolvere un po’ di problemi finanziari.

Jana nel frattempo cercherà di ingaggiare una “corsa contro il tempo” e far riparare l’aereo nel quale Manuel viaggiava il giorno dell’incidente. La giovane spererà in questo modo di far recuperare la memoria al marchesino e sottrarlo così all’inganno costruito ad arte da Jimena.

Cos’altro accade secondo le anticipazioni: Curro e il tutor

Nelle prossime puntate La Promessa ci sarà spazio anche per Curro che si preparerà ad affrontare l’arrivo del suo tutor. Il giovane sarà intento a preparare i vari esami anche se suo padre non apparirà particolarmente fiero per quello che sta accadendo.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.