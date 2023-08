Le anticipazioni La Promessa in onda dal 2 al 8 settembre si preannunciano particolarmente “ghiotte” di eventi. Complice il cambio di palinsesto autunnale Mediaset infatti, la soap ci terrà compagnia ogni giorno con un doppio appuntamento, che andrà in onda dalle 14.45 alle 16.55 su Canale 5. Gli spoiler spagnoli ci svelano che Manuel avrà perso la memoria. Jimena e Cruz decideranno di sfruttare la sua amnesia per manipolarlo. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 2 al 8 settembre 2023

Manuel fa ritorno a La Promessa, ma è in stato letargico e – quando si sveglia – è senza memoria. Jimena e Cruz elaborano un piano per sfruttare l’amnesia del ragazzo, e convincerlo di essere da sempre innamorato della giovane Los Infantes.

La madre del marchesino chiede così alla famiglia di evitare di parlare con Manuel del suo passato per evitare di traumatizzarlo. Jana – con l’appoggio di Mauro – riesce a entrare in camera di Manuel per verificare il suo stato. Il giovane inizia ad avere delle convulsioni.

Spoiler La Promessa, anticipazioni al 8 settembre

Jimena sembra non riuscire a superare il trauma causato dal vedere Manuel in quelle condizioni, ed evita di passare del tempo con lui. Il Duca de Los Infantes, padre della ragazza, ritiene che sia giunto il momento di allontanare sua figlia dal marchesino e si reca a La Promessa per portarla via. Lei però, nonostante tutto, non se la sente di abbandonare il suo futuro sposo.

La Promessa, trame all’8 settembre

Padre Camilo continua a destare molti sospetti in Simona e Candela, che parlano male di lui. Petra mette al corrente l’uomo di quanto sta accadendo alle sue spalle e lui si mette in allarme. I sospetti delle due donne aumentano quando trovano sotto al letto di Camilo la lettera del duca, nella quale gli viene chiesto di reperire informazioni sugli abitanti della tenuta. Petra viene a sapere del “ritrovamento” fatto da Simona e Candela, e Camilo minaccia di licenziare entrambe.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.