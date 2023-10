Le anticipazioni La Promessa in onda dal 16 al 20 ottobre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate su Gregorio, che svelerà a Don Romulo di odiarlo perché lo ritiene il responsabile della morte di suo fratello Mateo. Don Alonso riuscirà a vendicarsi di Cruz, mentre Jimena inizierà i preparativi delle sue nozze. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 16 al 20 ottobre 2023

Don Romulo comprende che confrontarsi direttamente con Gregorio è la cosa migliore da fare per capire i motivi dell’astio nei suoi confronti. Il capo dei maggiordomi gli fa presente di avere da diverso tempo delle questioni irrisolte con lui e di ritenerlo responsabile per il decesso di suo fratello Mateo Castillo.

Nel frattempo Lorenzo insiste per avere la parte di eredità che gli spetta, ma i marchesi continuano a rimandare l’apertura del testamento.

La Promessa, trame al 20 ottobre

Il rapporto tra Curro e il De Mata è ormai irrimediabilmente compromesso. Il ragazzo infatti non ha ancora superato le ultime novità sulla sua nascita.

Mauro prova a stare vicino a Teresa, che però non è entusiasta per come sono andate le cose negli ultimi tempi. Il cameriere – nonostante l’enorme dispiacere per la donna – non torna indietro sulla sua decisione di interrompere la relazione con lei.

Jana continua a impegnarsi per cercare di riparare l’aereo di Manuel. La Exposito è determinata a consentire al marchesino di tornare a volare. Intanto Jimena avvia i preparativi per il suo matrimonio e pensa a una cerimonia in stile campagnolo.

La donna chiede a Cruz e Mercedes di darle una mano a scegliere chi invitare alla festa di matrimonio.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.