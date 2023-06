Le anticipazioni La Promessa dal 10 al 16 giugno ci svelano che le condizioni di salute di Simona continueranno a preoccupare. Dopo che i medici le avranno diagnosticato l’idropisia la ragazza sarà dichiarata in pericolo di vita. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 10 al 16 giugno 2023

Simona ha l’idropisia. Il verdetto dei medici sarà nefasto e lascerà ben poche speranze per la giovane. Uno spiraglio arriva dalle rivelazioni di Jana, la quale afferma che il medico per il quale lavorava prima aveva affrontato un caso simile con un rimedio innovativo, l’adrenalina.

La Promessa, anticipazioni al 16 giugno: le condizioni di salute di Simona migliorano

Per riuscire a procurarsela Manuel parte in volo con Jana, e durante il viaggio i due si rendono conto di provare un’attrazione reciproca, alla quale tuttavia la donna cerca di sfuggire. Manuel e Jana riescono a procurarsi l’adrenalina, e affrontano il viaggio di ritorno con la speranza che questa possa salvare Simona. Le loro speranze sembrano dare gli esiti desiderati, e con le cure a base di adrenalina Simona inizia a mostrare i primi segni di miglioramento.

Spoiler al 16 giugno La Promessa

Mauro e Teresa si baciano, e vengono sorpresi in atteggiamenti intimi da Romulo. Il giovane rimprovera Mauro e gli chiede di usare maggior discrezione. Lia accusa il barone di essere un violentatore, e lui la minaccia di vendicarsi. Subito dopo Pia decide di lasciare La Promessa.

La Promessa, trame e anticipazioni italiane

Alonso e Cruz parlando con Manuel e cercano di convincerlo ad abbandonare la sua passione per il volo, perché si tratta di un hobby pericoloso. I due gli riferiscono inoltre che non potrà partecipare alle esposizioni e alle gare di aerei in programma in quanto il sergente Funes gli sta addosso ed è sempre più convinto che lui c’entri qualcosa con la morte di suo fratello.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa nuova avvincente soap, che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.