Cosa accadrà nelle puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dal 5 al 9 aprile 2021? Cosa succederà fra Can e Sanem? Un test metterà a dura prova le loro convinzioni e il loro amore. Quando entrambi scopriranno di non essere l’uno il partner ideale per l’altra e viceversa, emergeranno nuovi problemi. Possibile che una cosa del genere metta a repentaglio il futuro della coppia? A quanto pare sì. Nell’ombra continuerà a tramare contro di loro anche Yigit.

Daydreamer – Le ali del sogno: cosa è successo precedentemente?

Cosa è accaduto nelle vecchie puntate di Daydreamer? Sanem, ossessionata dalla ricerca della sua amata collana, ha gettato tutto il team di lavoro nello sconforto. La ragazza triste, stressata e in preda alla frenesia, ha contagiato tutti con il suo malumore.

Deren si è trasformata in Cleopatra per la pubblicità delle nuove creme di Sanem. Quest’ultima, per far avvicinare l’amica a Can ha spinto entrambi ad andare a controllare i costumi per lo spot.

Nel frattempo Emre, alle prese con il nuovo lavoro nella concessionaria per auto, ha capito che quell’occupazione non faceva per lui. Oltre a questo ha litigato pesantemente con Leyla. Entrambi stressati hanno riversato i loro problemi sul partner e ne sono scaturire accese liti.

Yigit, infine, ha fatto capolino nella tenuta di Sanem. L’uomo ha chiesto di vedere Bulut, ma non tutti gli hanno creduto. Cosa ha iniziato a tramare? Quali altri problemi creerà a Sanem e Can?

Anticipazioni e trame degli episodi dal 5 al 9 aprile 2021

Cosa succederà nelle prossime puntate? Durante il viaggio in macchina per andare a controllare i costumi di scena Sanem avrà una “conversazione” con la sua “voce nella testa” e per la prima volta confesserà a Can, ormai amico e socio, di averla.

Le cose sembreranno andare a gonfie vele fra i due, almeno fino a quando la Friki Harika non otterrà un incarico dal Club della Vela. Il sondaggio a cui tutti dovranno rispondere creerà molti dubbi a Sanem e Can convincendoli di non essere la persona giusta l’uno per l’altra. Come? Il motivo riguarderà una domanda del sondaggio incentrata sulle caratteristiche del proprio uomo o della propria donna ideale.

Sia Can che Sanem, molto curiosi, riusciranno a leggere, di nascosto, una le risposte dell’altro. Ciò che apprenderanno, però, non sarà di loro gradimento.

Emre inizierà a sentirsi sprecato per il lavoro che ha ottenuto sorprendentemente dentro l’autosalone dove era andato per vendere la sua auto. Il giovane si licenzierà e spingerà anche Leyla a mollare il suo lavoro fisso. Per cosa? L’idea di Emre sarà quella di sfruttare la passione per il canto della moglie e la sua esperienza imprenditoriale per mettere in piedi una attività in campo musicale.

Mentre Mevkibe si recherà da Mugla per assistere il padre che si è rotto una gamba, Nihat, rimasto a casa da solo, si consolerà con cibo. A causa degli stravizi culinari e delle decisioni di Emre e Leyla, però, l’uomo accuserà un malore.

Yigit, insieme Cemal, tenterà di creare nuovi problemi a Sanem. L’uomo arriverà a pagare un certo Adra per costringerlo a sporgere denuncia contro Sanem ed annunciare a tutti che la sua crema gli ha causato una forte reazione allergica.