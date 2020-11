Cosa accadrà nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Le anticipazioni della soap opera turca per domenica 6 dicembre 2020 non lasciano spazio all’idea di una puntata tranquilla e serena. A quanto pare ci saranno nuovi entusiasmanti colpi di scena. Cosa succederà fra Can e Sanem? Come andranno le cose in agenzia e cosa farà la madre di Can ed Emre per tornare ad avere il pieno controllo delle loro vite? Ecco alcune news.

Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni: Can in partenza per una meta segreta

Domenica 6 dicembre 2020 andrà in onda, a partire dalle 16:10 circa fino alle 17:10 circa, una nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap opera turca, infatti, ormai da settimane, dopo l’arrivo di Amici nel day time di Canale 5 al sabato pomeriggio, ha a disposizione un solo appuntamento con i propri fan. Come già annunciato le cose cambieranno però dal prossimo 21 dicembre quando la soap opera tornerà ad andare in onda anche nei pomeriggi infrasettimanali per tener compagnia a tutti i fan durante le festività.

Cosa succederà dunque nella prossima puntata in onda? Ebbene il 6 dicembre assisteremo alla partenza di Can. L’affascinante fotografo e direttore dell’agenzia pubblicitaria sentirà il bisogno di rimanere un po’ da solo, di allontanarsi da tutto e tutti. Can avvertirà la necessità di cambiare aria anche per poter pensare, in completa solitudine, a quanto è successo nella sua vita e a come proseguire il suo cammino.

Per questo motivo l’uomo organizzerà una fuga in solitaria in gran segreto ed eviterà di comunicare la località di destinazione a tutti per evitare che qualcuno possa poi rovinargli pace e relax.

Nel frattempo Huma darà davvero di matto. La donna cercherà in tutti i modi di scoprire dove andrà suo figlio. Sarà Emre a dirle dove andrà Can, peccato però che la località non sarà quella reale. Per fortuna. Emre, più furbo della madre, infatti, intuirà subito che la donna tenterà di controllare la vita del figlio e di manipolarla a suo piacere.

A dar ragione ad Emre saranno le azioni successiva di Huma. Venuta a sapere la località, infatti, la donna correrà a dirlo a Polen per spingere il riavvicinamento fra quest’ultima e Can. Polen dunque si precipiterà sul posto, ma non troverà l’ex.

Sanem all’inseguimento: le anticipazioni

Quindi buone, anzi ottime notizie. Huma non potrà interferire con le scelte di Can perché interverrà Emre per depistarla. Polen dunque, inviata da Huma, finirà nella location sbagliata.

Sanem, dal canto suo, conoscendo la destinazione di Can, tenterà di seguire l’amato per riconquistarlo e stare finalmente un po’ da sola con lui lontano da tutto e tutti. La giovane farà di tutto per incontrarlo e far sembrare che si tratti di una fortuita coincidenza.