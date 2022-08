Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 3 al 9 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla visita di Wyatt e Flo a Steffy per conoscere il bambino. La neo mamma però appare preoccupata perché non ha più notizie del fratello Thomas. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 3 al 9 settembre 2022

La giovane Forrester è in ansia per Thomas, e la sua preoccupazione aumenta quando Wyatt le dice di aver visto il cellulare di suo fratello nell’ufficio di Justin. Per cercare di fare chiarezza sulla scomparsa di Thomas, Ridge interroga l’avvocato e gli confessa i suoi timori che dietro quella improvvisa sparizione possa nascondersi qualcosa di losco.

Nel frattempo Hope riesce a liberare il giovane e si dirige con lui alla stazione di polizia. Qui si imbattono nell’ispettore Baker, che sembra avere ormai deciso per il trasferimento dello Spencer in un carcere di massima sicurezza. La moglie di Liam e il figlio di Ridge tentano inutilmente di convincere Baker dell’innocenza di Liam e del fatto che sia stato lo stesso Vinny a programmare il suo suicidio, prevedendo che lo Spencer sarebbe poi finito dietro le sbarre (come in effetti è accaduto).

Il piano di Vinny, che non ha esitato a togliersi la vita pur di “spianare” la strada all’amico Thomas, sembra così procedere secondo quanto lui stesso aveva previsto. Ma il ragazzo non aveva considerato che proprio il Forrester junior avrebbe fornito la prova del suicidio, mostrando a Baker il video sul suo telefono. Alla fine Baker non può che arrendersi all’evidenza, e scarcerare Bill e il figlio facendo cadere l’accusa di omicidio.

Anticipazioni italiane Beautiful, Eric vuol divorziare da Quinn

Eric è davvero intenzionato a separarsi definitivamente da Quinn, e affida la pratica del divorzio a Carter. Nel frattempo anche Zende viene a sapere della storia tra la moglie di Eric e l’avvocato, e scopre che Zoe ha lasciato la città.

Su Los Angeles sembra soffiare vento di verità, e dopo la scoperta del tradimento di Quinn con Carter un’altra importante trama viene a galla. Si tratta stavolta del diabolico piano di Justin, che aveva organizzato il rapimento di Thomas per impedire al giovane di rivelare la verità sulla morte di Vinny e scagionare così gli Spencer.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Bill, Katie e Ridge vengono a sapere cosa ha organizzato l’avvocato, nella speranza di vedere Bill condannato e potersi così impossessare della Spencer Publications. Il magnate non digerirà affatto la notizia che quello che credeva un fidato collaboratore abbia in realtà fatto il doppio gioco e tramato alle sue spalle.

Justin appare pentito e chiede scusa a Bill, ma lo Spencer lo butta fuori dal suo ufficio, prima di giurare a Katie e Wyatt che non potrà mai perdonarlo. Ma l’avvocato ha ancora una freccia nel suo arco, e non esita a scagliarla. L’avvocato si reca da Ridge e Thomas, promettendo loro di svelargli tutti i segreti di Bill e della sua azienda se non lo denunceranno.

Intanto Steffy può finalmente iniziare a godersi la vita di neo mamma, liberata dall’angoscia legata alla scomparsa del fratello, e per lei è in arrivo una bellissima notizia: Finn le chiede di sposarlo!

Per sapere come si metteranno le cose per Justin e quale sarà la risposta di Steffy alla proposta di matrimonio di Finn, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: