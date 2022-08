Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 27 agosto al 2 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo al tentativo da parte di Brooke di convincere Eric ad allontanare Quinn. L’esito però non è quello che la Logan avrebbe voluto. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 27 agosto al 2 settembre 2022

Eric sembra ormai convinto a rinnovare la sua promessa di matrimonio a Quinn, e neppure l’intervento di Brooke riesce a fargli cambiare idea. La Logan non si fida affatto della sua eterna nemica e vorrebbe che Eric ci ripensasse. Ma il suocero non solo si dichiara pronto a dichiararsi ancora una volta alla Fuller, ma invita anche Brooke a non prendere parte alla cerimonia.

Così Ridge si prepara a partecipare da solo alla cerimonia, ma prima informa Brooke che Steffy sta per partorire. Lui non può mancare alla festa di suo padre e Quinn, ma subito dopo si reca a casa della figlia per conoscere il nipotino. Steffy e Finn decidono di chiamarlo Hayes. Quando Ridge arriva trova la famiglia riunita, e comunica loro che Quinn ha tradito suo padre con Carter. Subito dopo chiede loro se hanno notizie di Thomas, che sembra improvvisamente svanito nel nulla.

In realtà il figlio di Ridge è tenuto prigioniero da Justin, che rischia di tradirsi mostrando a Hope il cellulare del ragazzo. Solo grazie a una scusa riesce a impedire alla giovane donna di insospettirsi. Hope si reca poi a trovare Liam in prigione, proprio mentre Thomas implora Justin di liberarlo. Ma l’avvocato appare irremovibile.

Anticipazioni italiane Beautiful, Hope trova Thomas

Hope decide di recarsi alla Spencer per cercare il cellulare di Thomas, e dal corridoio assiste non vista a una conversazione tra Justin e la segretaria. Decide così di seguire l’avvocato, che la porta direttamente al nascondiglio dove tiene prigioniero il giovane Forrester. Quando Hope riesce a parlare con Thomas scopre due verità sconvolgenti.

Non solo viene a sapere che Justin ha organizzato il rapimento di Thomas e trama per poter prendere il controllo della Spencer Publications, ma scopre anche che Vinny si è buttato sotto l’auto di Liam volutamente, sperando con il suo suicidio di riuscire a fare condannare lo Spencer e permettere così a Thomas e Hope di stare insieme. Ridge si reca alla Spencer e chiede a Wyatt di parlare con Justin.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

I piani di Quinn per riconquistare il suo posto al fianco di Eric sembrano destinati a fallire miseramente. Il suo tradimento con Carter infatti, non è stato scoperto solo da Ridge. Anche Zoe scopre che il suo fidanzato ha avuto una relazione con la Fuller. A rivelarglielo è sua sorella Paris.

A questo punto appare fin troppo prevedibile che la storia tra Quinn ed Eric sia ormai giunta al capolinea, così come quella tra Zoe e Carter.

Per saperne di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

