Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 17 al 23 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla determinazione di Eric, che dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento di Quinn, non vorrà più saperne di lei e si dichiarerà disposto a eliminare la sua linea di gioielli pur di tenerla lontana. Ma scopriamo insieme cosa accadrà in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 17 al 23 settembre 2022

Erin sembra non volerne sapere più niente di Quinn, fino al punto di essere disposto a eliminare la linea di gioielli della donna pur di non doverla rivedere. Ma Carter lo convince a ripensarci, assicurando al Forrester che la farà lavorare fuori sede.

Il comportamento di Quinn fa infuriare anche Wyatt, che continua a urlare contro di lei. Quinn si reca a casa di Carter e lo ringrazia per aver salvato la sua linea di preziosi. Inevitabilmente i due finiscono per ripercorrere la loro storia e una nota di nostalgia nella loro voce svela il dolore che entrambi provano per quella fine. Sebbene entrambi si dicano convinti che quella storia deve per forza finire, la loro relazione segreta prosegue.

Nel frattempo Ridge riceve in ufficio i documenti del divorzio di Eric, e subito dopo telefona a Carter per avere notizie, sotto lo sguardo stupito di Steffy.

Anticipazioni italiane Beautiful, Paris racconta a Zende dell’invito di Steffy e Finn

Paris, parlando con Zende, gli racconta che a breve si trasferirà a casa di Steffy e Finn. La coppia – dopo aver saputo che la ragazza viveva in hotel – si è offerta di ospitarla e lei è stata ben felice di accettare.

Paris non nasconde di trovarsi davvero bene a casa di Finn e Steffy e, parlando con il giovane medico, si dice felicissima di vivere con loro e i bambini. Il rapporto tra Zende e Paris prosegue con calma, e i due decidono di vivere alla giornata.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Nuovi fiori d’arancio potrebbero a breve arrivare nella soap americana. Il matrimonio annunciato – come avrete sicuramente già immaginato – è quello tra Steffy e Finn. La figlia di Ridge rivela al padre la sua intenzione di parlare di nozze al giovane dottore, e Ridge si dice entusiasta di accoglierlo come genero nella sua famiglia. L’opinione di Ridge su Finnegan è altissima: lo considera un uomo dalle eccezionali doti umane e professionali.

Mentre Ridge corre a informare Brooke e Katie delle imminenti nozze, la giovane Forrester rivela a Finn che vuole sposarlo subito. La reazione del medico però, non è quella che lei si aspettava. Il ragazzo si mostra infatti a disagio all’idea che Steffy conosca i suoi genitori.

Per un’unione che nasce ce n’è una che finisce. Parliamo di quella tra Eric e Quinn, che ormai sembra davvero giunta al capolinea. Eric sembra però non soffrire troppo, ma anzi sembra rinato lontano da Quinn. Proprio di questo stanno parlando il Forrester senior con Ridge quando improvvisamente si apre la porta dell’ufficio ed entra proprio la Fuller.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: