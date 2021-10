Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 9 al 15 ottobre 2021 ci svelano che Steffy nega, anche davanti all’evidenza, la sua dipendenza da psicofarmaci. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 9 al 15 ottobre 2021

Liam si reca a trovare Steffy e la trova addormentata sotto l’effetto degli antidolorifici. Lui cerca di svegliarla, lei apre gli occhi ma non riesce a reggersi in piedi. Intontita dall’effetto dei medicinali e ormai stanca per le insistenti domande di Liam, oltre che dalle sue continue prediche, lo invita ad andarsene.

Ma lo Spencer sa bene che Steffy ha ormai sviluppato una vera a propria dipendenza e si mette a cercare le prove. Trova il tubetto delle pillole che la ragazza ha ingoiato in gran quantità. A quel punto Steffy scoppia a piangere e gli confessa di prendere gli oppiacei per lenire i dolori che ancora accusa dopo l’incidente in moto. Segue una lite furiosa tra i due, al termine della quale Liam decide di prendere Kelly e portarla con sé.

Intanto Thomas discute con Hope e gli rivela i suoi pensieri: Steffy non riesce ad andare avanti con la sua vita a causa di Liam, che non permette a nessun altro uomo di avvicinarsi a sua sorella. Ma lo Spencer non si arrende e cerca in ogni modo di far ragionare Steffy, che però sembra non sentire ragioni. La Forrester prova a negare anche davanti all’evidenza di essere dipendente dagli oppiacei.

Brooke e Hope parlano della bellezza della famiglia allargata. In quel momento irrompe Liam che racconta loro quanto accaduto.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy vuol riprendersi Kelly

Thomas sorprende la sorella mentre cerca disperatamente le chiavi dell’auto. Steffy gli confessa di voler raggiungere sua figlia, che Liam ha portato via contro la sua volontà. La figlia di Ridge da a suo fratello una versione “personale” di quanto appena accaduto, raccontandogli che Liam ha approfittato del fatto che lei dormisse per portarle via sua figlia.

Se da un lato c’è Steffy che sembra disposta a tutto per riavere con sé Kelly, dall’altro ci sono Brooke, Liam e Hope che, per il bene della bambina, vogliono che resti con loro finché Steffy non si sarà curata e smetterà di assumere quei farmaci che, orami è fin troppo chiaro, le hanno causato dipendenza.

Per sapere chi avrà la meglio, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

