Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 8 al 14 aprile 2023 ci svelano che il segreto di Brooke è destinato a diventare presto di pubblico dominio. Se ormai tutti intorno a lei sono a conoscenza del fatto che la sera di Capodanno la Logan è tornata a bere, presto scopriranno anche che non era da sola a brindare al nuovo anno. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 8 al 14 aprile 2023

Solo Hope è al corrente che Brooke ha baciato Deacon nella notte di Capodanno, e rassicura la madre che il suo segreto resterà tale. La Logan teme però che il suo ex possa spifferare tutto a Ridge, e per rassicurarla Hope – dopo aver parlato a lungo con Liam – si reca al Giardino per incontrare lo Sharpe. Il padre della ragazza la rassicura sul fatto che tutto ciò che lui vuole è solo il bene della figlia e di Brooke, e le promette che non farà parola con nessuno del bacio dell’ultimo dell’anno.

Ma la ormai onnipresente Sheila ascolta di nascosto la conversazione tra Hope e Deacon e capisce che il suo piano ha funzionato. La donna però non riesce a sentire tutto.

Se da un lato il fatto che la Carter abbia potuto origliare la conversazione solo parzialmente è una fortuna per Brooke, dall’altro c’è qualcun altro che ha osservato la scena di Capodanno e che potrebbe rappresentare un pericolo per la Logan.

Anticipazioni italiane Beautiful, Douglas ha visto la nonna baciare Babbo Natale

La scena del bacio tra Deacon e Brooke è stata casualmente vista anche dal piccolo Douglas. Lo Sharpe – vestito da Babbo Natale – ha baciato la Logan e Douglas ha visto tutto. Il bambino non ha fatto fatica a riconoscere, sotto quell’abito rosso, Deacon Sharpe.

Dopo aver fatto promettere al piccolo di mantenere il riserbo su ciò che ha visto, Hope crede di essere finalmente riuscita ad assicurarsi che il segreto della madre sia al sicuro. Ma Douglas non vuole avere segreti con suo padre e – nonostante le raccomandazioni di Brooke e Hope – decide di raccontare ancora una volta a Thomas ciò che ha visto.

“Nonna Brooke ha baciato Babbo Natale” con queste poche parole il bambino riesce a incuriosire Thomas, che inizia a pensare che il figlio stia cercando di dirgli qualcos’altro e gli chiede dei dettagli.

Thomas scopre così che sotto i panni di Babbo Natale si “celava” Deacon e capisce che quanto visto da Douglas può rivelarsi davvero utile per allontanare suo padre da Brooke e aprire uno spiraglio per la riconciliazione tra Ridge e Taylor.

Beautiful, spoiler al 14 aprile

Thomas chiede a Douglas di raccontare quanto ha visto anche a zia Steffy, dopodiché i due fratelli Forrester – ancora sconvolti dalla rivelazione del bambino – decidono di usare quell’informazione per incastrare definitivamente Brooke. Sanno però che non basteranno le loro parole per riuscirci, e per ottenere delle prove Steffy pensa di impadronirsi dei video della sorveglianza.

Steffy chiama Charlie per averli e il sorvegliante – sempre molto devoto ai Forrester – entra così nel circuito chiuso della Villa.

Nel frattempo Ridge, intenzionato a mettere le cose in chiaro con lo Sharpe, affronta a muso duro Deacon a Il Giardino. Il padre di Hope, furioso per essere di nuovo sotto attacco e preso dall’ira, rischia di farsi sfuggire qualcosa di troppo. Per fortuna l’uomo riesce a mantenere la parola data.

Il silenzio di Deacon sarà sufficiente a salvare il matrimonio tra Brooke e Ridge, oppure i tentativi di ottenere le prove necessarie a smascherarla di Steffy e Thomas metteranno la parola fine alla sua unione con il Forrester?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

