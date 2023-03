Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 18 al 24 marzo 2023 ci svelano che assisteremo a una insolita notte di Capodanno. Brooke – lontana da Ridge – bacia Deacon e Paris riceve una proposta di matrimonio da Zende. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 18 al 24 marzo 2023

Ridge deve partire per lavoro e propone a Brooke di trascorrere un romantico Capodanno lontana dalla famiglia, ma la Logan non se la sente di lasciare i nipotini. Sheila intanto trama alle sue spalle e si prepara a giocarle un brutto tiro. Conoscendo i problemi che Brooke ha avuto con l’alcool in passato e facendo affidamento sulla facilità con cui un ex alcolista può ricadere nella trappola della dipendenza si appresta a riportare la Logan in quel tunnel dal quale è uscita con fatica.

L’aereo con cui deve viaggiare Ridge è bloccato per la nebbia e lui non può raggiungere Brooke per Capodanno. A casa della Logan si presenta Deacon, che si dichiara alla sua ex dicendole di amarla ancora e la bacia. Il piccolo Douglas – tornato a casa della nonna di nascosto per riprendersi il suo pelouche – assiste alla scena. Nel frattempo Steffy e Thomas incoraggiano la madre Taylor a frequentare Ridge.

Anticipazioni italiane Beautiful, lo “scherzo” di Sheila a Brooke

La mattina di capodanno Brooke si sveglia e trova a fianco a lei Deacon. Lo Sharpe cerca di rassicurarla dicendole che tra loro non è successo niente ma lei è sconvolta perché i postumi della sbornia non le permettono di ricordare cosa è accaduto dopo quel bacio. La Logan non sa che Sheila aveva sostituito lo spumante analcolico destinato a lei con uno normale.

Beautiful, spoiler al 24 marzo

Paris parla con Carter e gli svela i suoi dubbi sulla relazione con Zende. Carter invia un messaggio a Paris – che sta festeggiando il capodanno con Zende – per avvertirla che sta per ricevere una proposta di matrimonio. Ma la ragazza non è ancora pronta per una proposta del genere da parte di Zende, e ringrazia Carter di averla avvertita.

Sheila medita sulle minacce ricevute da Brooke, mentre Carter e Paris parlano del bacio che la Logan e Deacon si sono scambiati. Douglas afferma di aver visto Brooke baciare Babbo Natale, e Liam pensa che il bambino abbia “preso in prestito” quelle parole da una canzone e non ci fa caso.

Brooke è sul punto di confessare a Ridge di aver baciato Deacon, ma l’arrivo di Hope la costringe a desistere dai suoi propositi. Allora dice allo Sharpe che ciò che è accaduto tra loro deve rimanere un segreto. Se da un lato la Logan non ha trovato il coraggio di confessare a Ridge quanto accaduto la notte di capodanno, dall’altro non riesce a mascherare il suo turbamento. Hope, Steffy e Finn iniziano così a sospettare che la donna nasconda qualcosa.

Sheila chiede un aiuto professionale alla dottoressa Hayes ma lei rifiuta. Taylor non se la sente di seguire la Carter in un percorso di recupero a causa dei precedenti che ci sono stati tra loro, ma la incoraggia a impegnarsi seriamente per diventare una donna migliore.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

