Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 7 al 13 maggio 2022 ci svelano che avremo modo di assistere a un vero e proprio colpo di scena in casa Forrester. Stavolta non sono Brooke e Ridge a trovarsi sotto i riflettori, ma Steffy, che scopre la verità sul test di paternità, e Thomas, che si dimostra molto diverso dal ragazzo conosciuto in passato. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 7 al 13 maggio 2022

Steffy porta avanti la sua gravidanza, sebbene la scoperta che è Liam il padre naturale del bambino la amareggi moltissimo. Ridge, da parte sua,. è estremamente grato e fiero di Finn, che ha saputo rendere felice sua figlia rimanendole accanto nonostante la scomoda verità del test eseguito dalla dottoressa Campbell.

Nel frattempo però la veridicità di quell’esame convince sempre meno Thomas, che inizia a sospettare che dietro una possibile manomissione vi sia lo zampino di Vinny. Il giovane Forrester sottopone l’amico al terzo grado, ma lui continua a negare. Vinny non capisce perché Thomas dubiti che lui abbia manomesso il test, invece di approfittare dell’occasione per coronare il suo sogno d’amore con Hope. La giovane infatti sembra non riuscire a ristabilire con Liam un rapporto sereno, e a perdonare al marito quella scappatella.

Nonostante Finn si sia dimostrato pronto a crescere come suo il bambino, Steffy non riesce a superare il trauma e, per non causargli dolore, prende una decisione inaspettata. La figlia di Ridge intende lasciare Finnegan e trasferirsi a Parigi. A questo punto il quesito diventa per il giovane medico di vitale importanza: riuscire a stabilire di chi sia veramente figlio il bambino che Steffy porta in grembo non solo potrebbe regalargli una inattesa felicità, ma gli permetterebbe anche di salvare il suo rapporto con Steffy.

I dubbi di Thomas su una possibile manomissione del test si fanno così strada anche nella sua mente, e insieme al cognato affronta Vinny nel laboratorio di analisi, deciso più che mai a scoprire la verità. Sottoposto all’ennesimo terzo grado il ragazzo confessa di aver veramente manomesso i risultati, facendo in modo che il bambino, in realtà figlio di Finn, sembrasse concepito da Liam!

A quel punto Thomas corre a dare la bella notizia a Hope, mentre Finn corre subito a casa di Steffy. Quando però il ragazzo arriva lì scopre che lei è già partita per Parigi, e solo una corsa mozzafiato riesce a permettergli di raggiungerla prima che lei salga a bordo dell’aereo diretta nella capitale francese.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Zoe e Carter, storia finita?

Zoe implora Carter di perdonarle quel colpo di testa con Zende, ma il giovane sembra non sentire ragioni e rompe il fidanzamento. Zoe, distrutta dal dolore, riversa la sua rabbia contro la sorella, accusando Paris di avere architettato tutto solo per poter gioire della sua sconfitta.

“Vattene via dalla mia vita!” Con queste parole Zoe esprime alla sorella il desiderio di vederla finalmente lasciare il posto alla Forrester e allontanarsi per sempre da lei. Ma Paris sembra intenzionata a rimanere, anche perché la sua amicizia con Zende si fa ogni giorno più stretta.

A questo punto è lecito chiedersi se per Zoe e Carter può ancora esserci un futuro insieme, e se una riappacificazione tra loro possa far desistere la ragazza a fare di tutto perché la sorella Paris esca per sempre dalla sua vita. Da tutto questo potrebbe dipendere anche il futuro di Zende!

Per conoscere qualche indiscrezione in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.