Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 5 al 11 marzo 2022 ci svelano che il segreto di Liam e Steffy ha ormai le ore contate. Quella notte trascorsa insieme quando lo Spencer credeva di aver visto Hope tra le braccia di Thomas rischia di avere grosse ripercussioni su tutti. Ma vediamo insieme cosa accade in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 marzo 2022

Hope sorprende Liam e Steffy a confabulare. La Forrester inventa in fretta una scusa e se ne va, mentre Liam rimane con la moglie, combattuto tra il desiderio di confessarle quel tradimento e il timore di perderla. Quando Liam è sul punto di confessare a Hope di aver passato la notte con Steffy però, quest’ultima lo chiama e gli dice di avere urgenza di parlare con lui. La Forrester cerca di convincerlo, ancora una volta, a tacere poiché sa che una confessione di Liam finirebbe per portare scompiglio nella vita di molte persone.

Nel frattempo Thomas giura a Hope di essere definitivamente cambiato, e le dice che trova alquanto strano il fatto che Liam frequenti così assiduamente sua sorella, ma Hope sorridente gli risponde che ha la massima fiducia nello Spencer. Quello stesso sorriso della Logan finisce però per rendere ancor più difficile la confessione di Liam, anche se ormai sembra diventata inevitabile.

Anticipazioni italiane Beautiful: Steffy aspetta un figlio

Anche Steffy, che era contraria fin dall’inizio a rendere noto quanto accaduto, sembra ormai decisa a parlarne con Finn. D’altronde lei e Liam non possono più nascondere ai rispettivi partner quella notte d’amore che potrebbe avere grosse conseguenze: Steffy ha infatti scoperto di aspettare un figlio….

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Paris non lavorerà alla Forrester

Carter, nonostante le perplessità, decide di fare marcia indietro. Quello che non sa però è che Ridge ha già fatto la sua offerta di lavoro.

Paris decide di non accettare il lavoro alla Forrester, e se questa decisione rende felice Zoe non possiamo dire lo stesso per Carter e Zende. Questi ultimi ne sono molto dispiaciuti tanto che Zende promette a Paris di parlare con Zoe per farle cambiare idea. Ci riuscirà?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

