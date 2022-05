Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 4 al 10 giugno 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla morte di Vinny. Il giovane viene investito dall’auto di Liam. Lo Spencer junior vuole costituirsi, ma suo padre Bill cerca di convincerlo a non farlo. Vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 4 al 10 giugno 2022

Liam e Bill discutono insieme delle possibilità che ha il giovane Spencer di riconquistare la moglie. Secondo Bill non basteranno le soprese che il figlio intende fare a Hope per riavere quel posto esclusivo nel suo cuore, ma è necessario che Liam dedichi molto più tempo alla moglie se davvero vuole riconquistarla.

Hope non ha mai smesso di amare Liam, e parlando con Thomas la donna gli rivela che intende pranzare con il marito l’indomani. Poi cerca di ottenere consigli da Finn su come perdonare il tradimento di Liam. Il giovane medico è senza dubbio la persona più indicata a darglieli, visto che è l’altra metà coinvolta in quel tradimento e che è riuscito, da parte sua, a perdonare Steffy. Ma in fondo Hope ha già trovato dentro di sé e nell’amore che non ha mai smesso di provare per Liam, quella forza, visto che ha già deciso di voler pranzare con lui. Liam disdice a sorpresa l’appuntamento, senza dare spiegazioni alla moglie.

Il motivo non è certo legato al desiderio di non passare del tempo con lei, visto che è ciò che Liam desidera più di ogni altra cosa al mondo. In realtà il ragazzo è disperato perché, mentre si trovava alla guida dell’auto di famiglia, ha investito Vinny uccidendolo. Liam sa di non poter nascondere quanto accaduto, così come sa che sarà l’indiziato numero uno poiché era quello che aveva più motivi di chiunque altro per desiderare la morte del ragazzo. Incapacitato a convivere con questo peso sulla coscienza, Liam vorrebbe andare alla polizia e raccontare quanto accaduto, ma Bill lo ferma.

Dopo aver appurato che, sul luogo in cui è avvenuto l’incidente, non vi sono telecamere, lo Spencer senior fa sparire ogni indizio che possa portare all’individuazione di suo figlio. Ma Bill, per quanto faccia, non può cancellare il senso di rimorso del figlio, che piange disperato e non sembra affatto disposto a farsi consolare dal padre che continua a ripeterle che non ha alcuna colpa per quanto accaduto a Vinny.

Anticipazioni italiane Beautiful, la vendetta di Zoe su Paris

Zoe non ha messo da parte i suoi progetti di vendetta verso la sorella e, aiutata da Quinn, pensa di rovinare l’incontro romantico tra Paris e Zende. Dopo aver aggiunto un lassativo di Eric al frullato della sorella per farla sentire male e mandare così a monte la cena organizzata con il giovane per conoscersi meglio, Zoe è però assalita dai sensi di colpa.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Thomas riconosce Vinny

Una volta giunto all’obitorio, il cadavere di Vinny viene riconosciuto da Finn, che chiama subito Thomas per l’identificazione ufficiale. Il giovane Forrester riconosce nel giovane ucciso il suo amico e inizia a chiedersi chi sia il vigliacco che lo ha ucciso. Hope consola Thomas per la morte di Vinny e gli confessa di avere qualche sospetto su chi possa averlo investito di proposito.

Per conoscere qualche indiscrezione in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.