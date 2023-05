Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 3 al 9 giugno 2023 ci svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo una nuova terribile azione di Sheila. La perfida rossa punterà la pistola contro Steffy, ma anziché colpire la nuora il proiettile finirà nel petto di Finn. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 3 al 9 giugno 2023

Steffy si reca a Il Giardino per cercare di scoprire cosa nasconde Sheila e quale era l’argomento della sua conversazione con Thomas. La rossa però reagisce male all’intromissione di Steffy e non esita a tirare fuori una pistola e puntarla contro la nuora. In quel momento sopraggiunge Finn, che vedendo la scena si precipita a fare da scudo – con il suo corpo – alla moglie. Il proiettile finisce così per colpire in petto il giovane.

Finn sembra morto e Steffy vuole chiamare subito i soccorsi e la polizia, ma Sheila glielo impedisce sparando un secondo colpo che stavolta riesce a raggiungerla. I due corpi giacciono così a terra, privi di conoscenza e con gravi ferite di arma da fuoco. A trovare Steffy e Finn è Deacon, che chiama i soccorsi. Steffy viene portata in ospedale, dove Bridget si ripromette di fare il possibile per salvarla.

Anticipazioni italiane Beautiful, Deacon avverte Ridge

Successivamente Deacon si reca da Ridge, per informarlo di quanto accaduto alla figlia e al genero. Il Forrester corre – insieme a Taylor e Thomas – al capezzale della figlia, che non riprende conoscenza. Solo pochi attimi prima di essere informati, Thomas e la madre stavano appunto parlando del ritorno di Sheila a Los Angeles, ed esprimevano il desiderio che la Sharpe non creasse ulteriori problemi a Steffy e a Finn.

Beautiful, anticipazioni italiane: Brooke “sente” che è successo qualcosa

Mentre il Forrester corre al capezzale di Steffy, Brooke si reca a casa della figlia Hope e del genero. La Logan “sente” che è accaduto qualcosa di terribile. La conferma delle sue sensazioni arriva da Deacon, che la informa che qualcuno ha sparato a Steffy e Finn.

Subito dopo Deacon racconta anche a Sheila quanto accaduto, informandola che fortunatamente Steffy è ancora viva. La Sharpe – temendo di essere scoperta – decide di recarsi in ospedale dalla figlia di Ridge.

Beautiful, spoiler al 9 giugno

Liam, Hiope e Brooke raggiungono Thomas, Ridge e Taylor in ospedale. Lo Spencer osserva Steffy in coma e la incoraggia a lottare, ma la sua vita rimane ancora appesa a un filo Tutti sono sconvolti, e Thomas sospetta che dietro gli avvenimenti delle ultime ore possa esserci lo zampino di Sheila. La madre naturale di Finn intanto non sembra riuscire neppure a dare l’ultimo saluto al figlio. Lin disperata le impedisce infatti di dare l’ultimo saluto al giovane medico.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

