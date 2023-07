Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 22 al 28 luglio 2023 ci svelano che ben presto vedremo Li prendersi cura di un paziente davvero speciale. La donna si prenderà infatti cura – in gran segreto – di Finn, dopo che il giovane medico sarà riuscito a salvarsi dalla furia di Sheila. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 22 al 28 luglio 2023

Mentre Steffy ricorda tutto quanto della notte in cui è rimasta ferita e si dispera per la morte di Finn, Li lo cura in gran segreto. Il medico è infatti riuscito a sopravvivere al colpo di pistola sparato da Sheila ed è curato dalla madre adottiva. Quando Steffy chiede a Li di raggiungerla per svelargli la verità su quella notte, la madre adottiva del ragazzo si reca a casa della nuora, ma poi sembra alzare nei suoi confronti un muro di ostilità, rifiutando la proposta di organizzare insieme una serata in commemorazione del giovane medico.

Quando Li arriva a casa di Steffy trova la giovane Forrester abbracciata a Liam. La donna ignora che si trattasse solo di un gesto consolatorio e dubita della riconoscenza di Steffy nei confronti del figlio. In realtà la figlia di Ridge soffre moltissimo, e neppure le parole di conforto di Liam servono a tirarla su. Tuttavia c’è un’altra persona che è preoccupata per quella vicinanza spesso eccessiva tra i due. Si tratta di Brooke, che non perde occasione per invitare la figlia a vigilare, ma Hope si fida di Liam.

Anticipazioni italiane Beautiful, la rivincita di Brooke

Deacon viene a sapere da Brooke che è stata Sheila a indurla a bere la notte di Capodanno con uno stratagemma. La Logan si reca poi a casa della Carter solo per comunicarle che è veramente felice di sapere che – da quel momento – non potrà più nuocere a nessuno.

Brooke, Taylor e Ridge ripercorrono i momenti drammatici delle loro divergenze sul comportamento da tenere con Sheila e cercano di guardare avanti.

Beautiful, anticipazioni italiane: Quinn e Carter, è davvero finita?

Paris è al centro di una conversazione tra Zende e Carter. Quest’ultimo rassicura l’altro dicendosi convinto che tra loro non potrebbe mai funzionale. Anche Grace cerca di convincere la figlia a riallacciare la relazione con Zende, ma Paris ama Carter, anche se sospetta che lui continui a frequentare Quinn.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.