Le anticipazioni americane di Beautiful ci permettono di scoprire qualcosa di più su un evento che oggi sta facendo trattenere il fiato alle migliaia di fans che ogni giorno seguono Beautiful su Canale 5. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’enorme gioia di Hope quando è venuta a sapere che la sua piccola non è morta alla clinica il giorno del parto, come invece le aveva fatto credere il dottor Reese. Beth è viva: Phoebe, la bambina che Steffy ha adottato inconsapevolmente è in realtà la figlia naturale di Hope e Liam.

Dal giorno in cui il dottor Reese ha messo in piedi il suo terribile inganno ad ora però sono accadute molte cose e le loro vite sono profondamente cambiate. Dopo aver insistito tanto perché Liam si trasferisse da Steffy, per dare a Kelly e Phoebe la presenza di un padre, la Logan decide di occuparsi di Douglas, il figlio di Thomas, che dopo la morte di Caroline è rimasto senza mamma. Nel frattempo sposa anche il figlio di Ridge, anche se fin dalla loro prima notte di nozze appare evidente che non prova per lui l’amore che invece provava per Liam.

Beautiful anticipazioni americane: Hope divorzia da Thomas per tornare con Liam

Una volta saputo che Beth è ancora viva, Hope inizia a pensare sempre più frequentemente ad una nuova vita che la veda ancora una volta al fianco di Liam. Lei non ha mai smesso di amarlo e sente che anche per lui è così. La profonda ferita lasciata da quel lutto improvviso si è magicamente rimarginata adesso che entrambi hanno potuto riabbracciare la loro piccola. Nel frattempo Hope riesce ad ottenere anche la custodia di Douglas e divorzia da Thomas.

Douglas va così a vivere con Liam, Hope e Beth, mostrandosi fin dai primi momenti un fratellino attento e premuroso con la piccola. La coppia ha anche modo di occuparsi spesso di Kelly, soprattutto adesso che Steffy ha grossi problemi di salute dovuti all’incidente in moto provocato da Thomas che l’ha ridotta in fin di vita.

La bimba di Steffy ha un ottimo rapporto con la sorellina Beth/Phoebe e con il nuovo cuginetto Douglas, e Hope si mostra ben felice di potersi prendere cura anche di lei con lo stesso amore che riversa sui suoi figli.

Spoiler americani Beautiful: Hope prende le distanze da Flo e Thomas

Dopo aver appreso il tremendo inganno che il dottor Reese ha portato avanti con la complicità di Flo Fulton, Hope decide di prendere le dovute distanze dalla cugina e dall’ex marito Thomas, che pur sapendo della truffa ai suoi danni ha preferito tacere per tenerla legata a se.

Neppure Brooke riesce a perdonare la figlia di Shauna, e se dopo aver saputo che Flo era in realtà una Logan, figlia del suo compianto fratello Storm, aveva dimostrato una gioia enorme nell’accoglierla in famiglia, oggi sembra volerle chiudere tutte le porte.

Brooke ha in realtà più di un motivo per avercela con Flo e sua madre. Cosa ha trasformato in freddezza la sua iniziale gioia per quella nipote e quella cognata ritrovate? Quello che per ora sembra giungere dagli spoiler americani ci indica solo che Shauna sarà responsabile di profondi cambiamenti nella vita di Brooke. Ma per sapere di cosa si tratta dovremmo attendere nuove anticipazioni americane di Beautiful.