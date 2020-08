Mentre la famosa soap americana si prepara a fare il suo ritorno anche sui teleschermi di Canale 5 (riprenderà lunedì 24 agosto 2020) i telespettatori americani sono con il fiato sospeso per un gravissimo incidente che coinvolge Steffy.

La madre di Kelly rimane infatti coinvolta in un tragico episodio mentre si trova alla guida della sua moto. A causare lo scontro è Bill con la sua vettura e, sebbene si tratti di una causa accidentale, avrà delle tremende conseguenze sui due.

Beautiful, anticipazioni americane: Bill non si accorge dell’arrivo di Steffy

Il magnate non vuol certo fare del male alla donna con cui in passato ha avuto una relazione e che lo ha reso da poco tempo nonno. In realtà Bill non si accorge dell’arrivo della moto su cui viaggia Steffy.

A causa dello scontro la donna finisce a terra e perde i sensi e, sebbene lo Spencer accorra subito in suo soccorso, le condizioni appaiono immediatamente molto gravi. Steffy finisce in coma e la gravità di quanto accaduto spinge Ridge a cercare giustizia.

Il marito di Brooke non è affatto propenso a credere alla casualità e chiede l’arresto dell’uomo con cui, già in passato, ha avuto modo di scontrarsi più volte. Bill può solo sperare che Steffy si risvegli al più presto e che non abbia riportato danni irreversibili dal brutto incidente.

Per la giovane donna, ancora sofferente per aver dovuto rinunciare a Phoebe, sembra che non vi sia un momento sereno. Hope e Liam hanno infatti da poco scoperto lo scambio di culle messo in atto dal dottor Reese con la complicità di Flo Fulton ed hanno così potuto riabbracciare la piccola Hope (adottata da Steffy credendola Phoebe, la figlia di Flo). Adesso al dolore di aver dovuto rinunciare alla bambina a cui Steffy si era davvero molto affezionata si aggiunge il timore di non poter più fare da madre neppure a Kelly.

La vicenda, che sta tenendo in questi giorni i telespettatori americani con il fiato sospeso, arriverà sui teleschermi di Canale 5 tra qualche mese, ma intanto possiamo conoscere altre indiscrezioni grazie agli spoiler americani. Non perdete quindi l’appuntamento con le prossime anticipazioni americane Beautiful per sapere se Steffy riuscirà a salvarsi e se Ridge, furibondo con il magnate per quanto accaduto, finirà per fare incarcerare Bill.