Per un lungo periodo di tempo si è parlato di una nuova storia incentrata sulle avventure di Fantaghirò ma il progetto non si è mai concretizzato. Almeno fino ad oggi. Secondo quanto è trapelato in rete nel corso delle ultime ore, pare che sia in fase di realizzazione una nuova serie tv incentrata sulla principessa che ha lottato con il male per conquistare l’amore del suo principe. A venticinque anni da Fantaghirò 5, che è stato trasmesso in prima serata su Canale 5, la Lotus Production sta lavorando a un reboot. Presto rivedremo la la storica serie tv.

Un capitolo nuovo di zecca dal titolo Fantaghirò: la regina dei due regni. Sarà scritta da White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo. Per il momento il cast è ancora top secret e ancora non si conosce il network (in chiaro, in streaming o a pagamento) che ha acquisito i diritti di trasmissione.

In lavorazione una nuova serie tv su Fantaghirò

Fin da quando la notizia è trapelata, i fan di vecchia data sono stati ben contenti di poter sognare ancora una volta insieme alla loro beniamina. Se ci sarà Alessandra Martines o Brigitte Nielsen non è dato saperlo, la nuova serie però sarà una vera e propria ripartenza, e non un sequel della miniserie tv ideata e prodotta da Lamberto Bava.

Ma non è detta l’ultima parola. La fonte d’ispirazione sarà ancora una volta la fiaba trascritta dal dialetto montalese da Italo Calvino. Unica certezza è che la produzione inizierà nel corso del 2021 (pandemia permettendo) per una trasmissione nell’arco del prossimo anno. L’unica cosa certa è che sono cominciati i casting per trovare la “nuova” Fantaghirò. Negli anni ’90 la serie è stata di enorme successo qui in Italia. Sono cinque le miniserie tv prodotte fino ad ora, ancora oggi replicate durante i giorni di Natale sulle nostre reti.

25 anni dopo altri episodi per Fantaghirò

A causa dei bassi ascolti, dopo la quinta stagione, non è stato portato avanti il progetto di realizzare altri due capitoli (il sesto e il settimo), regalando ai fan un finale approssimato che non ha convinto tutti. Fantaghirò, infatti, non ha mai coronato il suo sogno d’amore con Romualdo. Prigioniera nel Mondo dell’altrove ha preferito legarsi al pirata Aries, piuttosto che tornare fra le braccia del suo principe. All’inizio questo non doveva essere il finale giusto, ma solo il primo tassello di una trama ben più articolata. Gli ascolti però sono stati impietosi. Sulla nuova serie si attendono altre indiscrezioni.